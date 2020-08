Lukijamme haluavat suunnata seurakunnan testamenttivaroja ensisijaisesti inhimillisen hädän lievittämiseen

Akaan Seudun verkkolehdessä kysyttiin keskiviikkona 5. elokuuta, mitä Akaan seurakunnan pitäisi tehdä saamillaan testamenttivaroilla.

Seurakunnalla on hallussaan 1970- ja 1990-luvulla saatuja testamenttivaroja Hiekin sisaruksilta sekä Kalervo Kerviseltä. Kyseisistä varoista on jäljellä ainakin 70 000 euroa, joille ei testamenteissa ole määrätty käyttötarkoitusta.

Testamenttivaroilla on tähän mennessä rahoitettu muun muassa kalusteiden ja muistokiven hankintaa, Toijalan ja Viialan sankarihautojen tekstien kunnostamista hopeamaalilla sekä tutkimusta Viialan seurakunnan historiasta.

Kysely keräsi maanantaihin 10. elokuuta mennessä 24 vastausta.

Vastauksissa korostui lukijoidemme halu kohdentaa varoja ihmisten auttamiseen hädässä. Rahoja kohdennettaisiin mieluusti myös nuorille, vanhuksille sekä Viialan kirkon ympäristön hoitamiseen.

”Avun tarve kasvaa nyt, kun koronan toinen aalto on alkamassa”

Kirkollinen diakonia tuli esille useaan otteeseen. Kirkon verkkosanaston mukaan diakonia etsii, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä sekä pyrkii auttamaan ja tukemaan erityisesti kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.

Diakoniaa luonnehdittiin muun muassa seurakunnan tärkeimmäksi tehtäväksi. Vastaajien mielestä ihmisten auttamisen tärkeys korostuu erityisesti koronatilanteessa.

”Diakoniatyö on seurakunnan tärkein tehtävä näinä aikoina. On työttömyyttä, lapsiperheiden köyhyyttä, masennusta, fyysisiä sairauksia, huumeongelmia ja paljon, paljon muuta. Vähävaraisten perheiden koululaiset tarvitsevat tietokoneita, urheiluvälineitä ja jopa vaatteita.”

”Ehdottomasti diakoniaan. Avun tarve kasvaa nyt, kun koronan toinen aalto on alkamassa. Yksityiset ihmiset avustivat koronan ensimmäisessä aallossa akaalaisia vähävaraisia, mutta kuinka pitkään voimme turvautua yksityiseen apuun, jos epidemia jatkuu pitkään?”

”Hiekin sisarusten testamenttia tulisi käyttää diakonisiin tarpeisiin. Heille näytti olevan tärkeää evankeliumin vieminen kaikille. Ja diakoniahan on juuri palvelua ja lähimmäisenrakkautta. Ja tietenkin Lähetystuvan menojen kustannuksiin se sopisi. Myös toista testamenttia tulisi käyttää inhimillisen hädän lievittämiseen.”

Nuorille kokoontumistiloja, vanhuksille ohjelmaa

Kyselyn vastauksissa kannatettiin vahvasti varojen käyttämistä myös nuorten ja vanhusten hyväksi. Esimerkiksi yksi vastaaja ehdotti, että seurakunta voisi hankkia nuorille iltaisin auki olevat tilat sekä palkata sinne työntekijän.

”Nuoret voisivat olla vaan, lukea, pelata, kokkailla ja olla sateelta suojassa, ettei tarvitse tunkea esim. pankkiautomaatille, rautatieasemalle yms. paikkoihin.”

Vanhuksille toivottiin muun muassa ruokailujen ja virkistystoiminnan järjestämistä sekä kuljetuksia seurakunnan järjestämään ohjelmaan.

Panostusta ympäristöjen viihtyvyyteen

Osa vastaajista halusi käyttää testamenttivaroja seurakunnan kunnossapidon piirissä olevien ympäristöjen kehittämiseen. Vastaajien kehittämislistalta löytyivät muun muassa vanhat haudat sekä Viialan kirkon parkkipaikalle vievän Nordintien päällystäminen.

”Testamenttivaroja voisi käyttää vanhojen hautojen kunnostukseen ja ylläpitoon. Niin paljon on vanhoja hoitamattomia hautoja, jotka jo kulttuurihistoriallisesti pitäisi säilyttää.”

”Ei ainakaan historiikkiin, ennemmin Nordintien päällystämiseen (Viialan kirkon parkkipaikalle vievä tie). Muistolehdon kohentamiseen, pelkät rumat betoniseinät töröttää ja laatat sekalaisia eikä kaikista saa kunnolla selvääkään. Minkä ihmeen takia niitä rahoja on pakko haaskata kerralla?”

”Kirkon piha-alueen viihtyvyyteen ja monikäyttöisyyteen seurakuntalaisten iloksi. Kirkon ympäristöön puistomaisuutta. Näkyvästi ’on lupa tulla’ -ympäristö.”

”Pistää varat Viialan kirkon ympäristöön ja sen ylläpitämiseen. Jatkaa sankarihautojen perinnettä. Ehdottomasti Viialaan.”

Kyselyssä annettuja ehdotuksia kootusti:

”Paikalliseen, Viialan alueen diakonia-, vanhus-, lapsi- ja nuorisotyöhön. Kirkon piha-alueen viihtyvyyteen ja monikäyttöisyyteen seurakuntalaisten iloksi. Kirkon ympäristöön puistomaisuutta. Näkyvästi ’on lupa tulla’ -ympäristö.”

”Järjestää nuorisolle tapahtumia ja iltoja.”

”Lahjoitus Akaan kunnalle paikkaamaan talousvajetta.”

”Nuorisotyön hankintoihin ja toimintaan. Ikäihmisten sekä omaishoitajien virkistystoimintaan.”

”Raamatun opetukseen eli sisälähetykseen.”

”Käyttää sankarihautojen ylläpitoon.”

”Nuorille seurakunnasta tilat, mihin voisivat kokoontua sekä Toijalaan että Viialaan. Voisi olla auki 17-21 joka ilta paitsi sunnuntaisin. Ja varoilla palkattaisiin paikan päälle joku ’vahti’, joka voisi keittää kahvit ja katsoa vähän perään. Tyypin pitäisi olla sellainen rento ajan tasalla oleva, joka tulisi nuorten kanssa toimeen, ehkä mieluiten mies. Nuoret voisivat olla vaan, lukea, pelata, kokkailla ja olla sateelta suojassa, ettei tarvitse tunkea esim. pankkiautomaatille, rautatieasemalle yms. paikkoihin. Ja kierrätyskeskuksesta saisi varmaan vanhoja sohvia, pöytiä ja tuoleja.”

”Mitä hyötyä seurakuntalaisille on tieteellisestä tutkimuksesta?”

”Antaa kaikki käteisenä hyvälle miehelle Kulhialle.”

”Käyttää ehdottomasti nuorisoon ja yhteisiin kerhoihin ja tilavuokriin eikä mihinkään typerään historiikkiin, ketä kiinnostaa?”

”Jakaa vähävaraisille perheille.”

”Kirkon leikkipuiston uudistaminen. Nuorille jokin toimintatalo ja vanhuksille oma talo, jossa voivat kokoontua päivisin.”

”Seurakunnan pitäisi teettää jalkapuu, johon työpaikkakiusaajat istutettaisiin jumalanpalveluksen ajaksi.”

”Järjestää esim. ruokailua vähävaraisille vanhuksille ja muillekin vanhuksille kuljetuksineen seurakunnan tiloissa ohjelman kera.”

”Laittakaa diakoniatyöhön ja Lähetystuvan vuokraan. Tälläkin summalla saa paljon tärkeää aikaiseksi.”

”Seurakunnan nuoriin ja vanhuksiin osa rahoista.”

