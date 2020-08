Lukemista kesäviikonloppuun: Pihasaunassa saa kesän parhaat löylyt

Juttu on julkaistu alun perin Akaan Seudun Heili-kesälehdessä kesällä 2016.

Satu Helinin koti ja pihasauna sijaitsevat torin laidalla keskellä Toijalaa. 1950-luvulla rakennetusta saunasta henkii romantiikka, ja sen pinnassa on ajan patinan annettu näkyä. Saunarakennukseen kuuluu myös ulkohuussi.

Satun koira Kampsu on erikoistunut keräämään pesässä poltettavat saunapuut.

– Saunapuut löytyvät meidän lenkkipolkumme varrelta. Talvella niitä löytyy vähän huonommin, mutta lumien sulettua alkaa saunapuita löytyä. Kampsu kantaa mielellään kotiin määrämittaisia puita, ja lisäksi se karsii niistä oksat, Satu nauraa.

Satu on asunut asunnossaan yhdeksän vuotta. Vanhassa puutalossa on kaksi muutakin asuntoa, mutta saunarakennus on ainoastaan hänen käytössään. Vedet saunaan pumpataan pihassa olevasta kaivosta.

– Meillä lapset kutsuvat tätä mörkösaunaksi, koska se on aika rähjääntynyt, eikä sitä ole todellakaan stailattu mitenkään. Silloin kun muutimme tähän, poikani oli sitä mieltä, että sille täytyy tehdä jotakin. Kiuas sitten uusittiin, ja poikani kavereineen teki uudet lauteet, sillä ne olivat hengenvaaralliset, Satu kertoo.

Satu sanoo olevansa huono saunoja. Hän ei viitsi lämmittää saunaansa pelkästään itselleen, mutta toki pesään tehdään tulet kun saunaseuraa on tarjolla. Perheen nuorten tullessa kylään sauna lämpiää takuuvarmasti.

– Vappuviikonloppunakin poikani lämmitti saunan kolmeen kertaan. Kolmevuotias pojantyttärenikin on innokas saunoja. Eipä tuosta ole pitkä matka juosta alaovelta saunaan, Satu tuumii.

Satun saunassa ja pihapiirissä tunnelma on kuin kesämökillä. Sisäpiha on suojaisa, eivätkä naapurien katseet juuri häiritse.

– Olemme joskus saunoessamme päivitelleet sitä, että tästä voisi kivellä heittää tuohon Toijalan torille, Satu toteaa.

Tynnyrisauna nostettiin anopin pihaan

Jaana Nummen ja Tero Loposen tynnyrisauna Sontulassa muistuttaa hobitinkoloa. Siniseksi maalattu sauna on sijoitettu Teron äidin Aila Loposen pihaan.

Saunalta on Jaanan ja Teron kotiin alle 100 metriä. Sauna on ollut perheen omistuksessa kuutisen vuotta, ja se hankittiin Jaanan ja Teron pojan hoitokaverin vanhemmilta Sotkialta.

– Tero toi saunan silloisen työpaikkansa kuorma-autolla tänne. Paikalleen se nostettiin autonosturilla, ja se olikin melkoinen operaatio. Minua ja Ailaa pelotti se nostaminen ihan kauheasti, Jaana nauraa.

Sauna ei ole viime vuosina lämmennyt kovinkaan usein, sillä perheellä on asuntovaunu Maisansalossa, jossa he usein viettävät viikonloppujaan. Kahtena ensimmäisenä vuotena tynnyrisaunaa kuitenkin lämmitettiin kolmekin kertaa viikossa.

– Kyllä meidän on tätä tarkoitus lämmittää tänä kesänä varsinkin lomalla, kun olemme viikot kotona. Eipä tämä kauan lämpene, vajaa tunti siinä menee, Jaana toteaa.

Pienten sisämittojensa takia saunan kaksi laudetta ovat seinien vieressä yhdessä kerroksessa. Kiukaan Tero on uusinut muutama vuosi sitten. Saunan eteen hän on rakentanut pienen terassin, jolla on mukava vilvoitella löylyjen jälkeen. Suunnitelmiin kuuluu myös kylpypaljun hankkiminen tynnyrisaunan kaveriksi.

– Tämä on puulämmitteinen sauna, joten siinä saa aivan loistavat löylyt. Vesi tuodaan usein Ailalta, vaikka eipä sitä paljon tarvitakaan, Jaana kertoo.

Jaana ja Tero käyvät parhaimmillaan neljäkin kertaa viikossa saunassa. Myös perheen lapset viihtyvät löylyissä.

– Olemme saunaihmisiä koko porukka, Jaana summaa.

Villen saunaprojektilla alkaa olla kiire

Ville Noroilan pihasauna on vasta rakenteilla perheen omakotitalon pihaan Toijalan Lentilään. Talossa on toki myös sisäsauna sen vuoksi, että ilman saunaa taloa on hankala myydä.

– Pihasaunakin pitää olla. Sisäsaunassa ja pihasaunassa saunominen on ihan erilaista. Pihasaunassa on paremmat löylyt, ja myös idylli ja kantovesi vaikuttavat tunnelmaan, Ville toteaa.

Villen pihasaunasta tulee varsin suuri. Rakennukseen mahtuu saunan lisäksi pukuhuone ja saunatupa, joka toimii myös lasten leikkihuoneena.

– Siitä tulee minun asuntoni sitten, kun lapset ovat tarpeeksi isoja, Ville sanoo pilke silmäkulmassaan.

Ville kertoo ostaneensa saunanrungon mittatilauksena ja kasausvalmiina. Rungon kasaamiseen häneltä kului kaverin kanssa viikko. Saunaprojekti sai alkunsa jo talonrakennusvaiheessa viemärien vetämisellä. Villen mukaan ilman viemäreitä ei saunalle heru rakennuslupaa.

– Aloin pari vuotta sitten rakentaa autotallia ja tätä saunaa. Nyt täytyy laittaa hösseliksi, sillä rakennuslupa menee umpeen syksyllä. Ei tässä enää ihan hirveä homma ole, mutta jokunen viikko menee, jos 12-tuntista päivää tekee, Ville tuumii.

Ville on tarkalleen ottaen kolmen saunan mies, sillä hänellä on sauna myös mökillään Hirvensalmella.

– Tykkään saunoa, mutta sähkösaunasta en oikein välitä. Järvikin on kyllä saunan kanssa poikaa, Ville sanoo.