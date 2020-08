Akaan Seudun paperilehdessä 5.8. julkaistussa, Viialan rukoushuonetta käsittelevässä jutussa on virhe. Kuva, joka kuvatekstin mukaan on 1960-luvulta ja Esko Korkeamäen kirjasta, on otettu kesällä 1985 ja se on jutussa haastatellun Aija Kuuselan arkistosta. Alla on kuva oikealla kuvatekstillä.

Lue täältä koko juttu: Vanha Viialan rukoushuone sai kokonaan uudenlaisen elämän – Kirkkokadulla on sittemmin painettu lehtiä ja hoidettu lapsia