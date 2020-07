”Eihän semmonen ole misthän kotosin” – Lapsuudesta tutun Toijalan kohentunut ilme ilahdutti Katri Kulmunia, mutta elämäntapamestarointia hän ei siedä

Torstai-iltana Akaassa vieraillut Suomen Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni sai heti kättelyssä kouraansa pari purkkia Akaan kaupunkihunajaa keskustan paikalliselta valtuustoryhmän puheenjohtajalta Vesa Liehulta. Liehu kertoi myös, että Akaaseen nousee sekä kouluja ja tornitaloja että liikuntahalli ja hyvinvointikeskus.

– Olemme tätä taloudellista haastetta lähteneet investoimalla vahvasti taittamaan, Liehu totesi.

Sitten hänen olikin jo kiiruhdettava Lietoon hakemaan osia aiemmin päivällä hajonneeseen traktoriinsa.

Kulmuni puolestaan tunnusti ensimmäiseksi tuntevansa Toijalan hyvin.

– Minun on pakko kertoa teille tähän alkuun, että minulla on vuosikymmenien historia tänne Toijalaan. Tätini on asunut täällä hyvin pitkään, ja olen milloin kesälomareissuilla ja milloin milläkin lomalla käynyt ja pysähtynyt täällä.

Kulmunin mukaan Toijalan keskusta näyttää nyt todella hienolta.

– On fiksaantunut parempaan suuntaan sitten viime näkemän. Olette tehneet hienosti työtä kotiseudun puolesta.

Kulmunin täti muutti hänen mukaansa Toijalan ja Akaan harmiksi Tampereelle, mutta talon osti lapsiperhe.

– Se auttaa sukupolvia eteenpäin siinä työssä, mitä Toijalassa ja Akaassa teette.

Ei voi tehdä, ellei ole mistä ottaa

Kun puheissa hypättiin poliittiseen toimintaan, Kulmuni totesi, että monesti kansalaiset toivovat aina vaan parempia palveluita.

– Kaikki poliitikotkin haluavat tehdä mukavia asioita, mutta kyllä se kuulkaa vähän niin on, että sitä ei voi tehdä, ellei ole jotain, mistä ottaa.

Kulmunin mielestä talouden pitää aina olla kunnossa ja ainoa keino parantaa palveluita on tehdä piirun verran enemmän töitä. Hänen mielestään se on isänmaan puolesta työskentelyä, että joka ikinen suomalainen lähtee joka arkiaamu töihin. Jos näin ei tehdä, on suomalainen hyvinvointiyhteiskunta Kulmunin mukaan vaarassa.

Arvostuksen puute luo eriarvoisuutta

Kulmunia on viime aikoina harmittanut ja huolettanut se, että poliitikot näyttävät monesti vähän ilkeiltä julkisuudessa.

– Puolueet ovat vastakkain ja riidellään, ja se näyttää ehkä sekavalta ja kaoottiselta. Silloin aina miettii, mistä tässä onkaan kysymys ja mikä tässä kaikessa oli homman juju.

Kulmunin mielestä eräs yksituumaisuutta vähentävä asia on se, että Suomeen on syntynyt elämäntapamestarointia.

– Kerrotaan muille, mitä pitäisi syödä, miten pitäisi liikkua, mitä saisi tehdä ja missä saisi asua. Eihän semmonen ole misthän kotosin. Kyllä jokainen suomalainen osaa itse päättää, mitä hän syö ja miten hän liikkuu ja missä hän asuu, torniolainen ex-ministeri totesi.

Kulmunin väittämä on, että Suomen Keskusta on Suomi pienoiskoossa.

– Me emme ole ikinä olleet huolissaan siitä, minkälaisia ihmisiä tässä kansanliikkeessä on, jos heillä on yksi päämäärä: tehdä työtä tämän maan puolesta. Joka ikisen työpanosta tämän maan eteen täytyy arvostaa. Jos sitä ei arvosteta, syntyy eriarvoisuutta ja vastakkainasettelua.

Tästä on Kulmunin mukaan esimerkkejä eri puolilta maapalloa.

– Ihmisiä ei arvosteta juuri sellaisenaan kuin he ovat vaan mennään erilaiseen elämäntapamoralisointiin sen suhteen, onko tuo nyt riittävän arvokasta ja kunniallista ja onko se oikein. Sitä mie en voi hyväksyä.

Työn lisäämisessä on paljon työtä

Kulmunin puheenvuoron päätyttyä äänen sai kansa, jota ensimmäisenä edusti pitkäaikainen ja edelleen aktiivinen akaalainen keskustapoliitikko Jouni Vaittinen.

– Kun sinäkin sanoit, että täytyy olla lisää työtä, niin millä sitä lisää työtä tulee? Vaittinen kysyi ja jatkoi.

– Onko tässä SAK jarruna vai mikä on? Viime hallituskaudella annettiin SAK:lle ja EK:lle tehtäväksi neuvotella sopimuksia uusiksi, ja siitä ei tullut mitään. Nyt on mennyt vuosi, ja siitä ei ole tullut mitään. Koska hallitus toimii? Vaittinen penäsi puolueensa puheenjohtajalta.

Kulmuni kiitti hyvästä kysymyksestä ja kertoi, että yksi keino on paikallinen sopiminen esimerkiksi torstai-illaan tapaamispaikkana olleessa ravintola Oskarissa.

– Että saadaan itse päättää, koska täällä työntekijät pitävät lounastuntinsa, miten järjestetään lomapäivät ja tämänkaltaisia asioita, Kulmuni luetteli.

Paikallinen sopiminen tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että molemmilla osapuolilla, sekä työntekijällä että yrittäjällä, on joustoa ja turvaa.

Toinen konsti työn lisäämiseksi olisi Kulmunin mukaan se, että Akaastakin löytyvää sesonkiluontoista työtä tehtäisiin enemmän.

– Moni saattaa ajatella, että olisi kiva tehdä kolme kuukautta työtä, mutta se on byrokratian kannalta niin vaikeaa, että ei siitä jää montaa euroa lompsaan. Kyllähän sosiaaliturva pitäisi saada yhdistettyä kaikkeen pätkätyöhön ja keikkatyöhön, vaikka lähtisi vain kahdeksi päiväksi töihin. Se on ehkä se työ, joka tuo työtarjouksen seuraavaksi viikoksi, Kulmuni uskoo.

Byrokratian helpottamisessakin riittää hommia monelle.

– Meillä on paljon työtä tehtävänä sen eteen, että yhä useampi tässä maassa saa työtä. Mutta se on ainoa konsti. Maa nousee ainoastaan työnteolla, Kulmuni kiteytti.

Jouni Vaittisen jälkeen muut kansalaisten esittämät kysymykset, huomiot ja toivotukset koskivat muun muassa tasa-arvoa, tulevan syksyn hallitustyötä, sote-uudistusta ja ministerien saunailtoja.