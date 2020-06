Akaalainen Tapettitehdas Pihlgren ja Ritola Oy täyttää 90 vuotta ja järjestää syntymäpäivänsä kunniaksi näyttelyn entisessä tehtaanjohtajan kodissa, osoitteessa Kalevantie 10, Akaa. Kirkon naapurissa sijaitseva keltainen talo on tapettitehtaan nykyisen toimitusjohtajan Elina Yrjösen ja luovan johtajan Hanna van Ingenin lapsuudenkoti.

– Talo ehti olla hetken tyhjillään kun isä muutti kerrostaloon, viime vuonna oli ensimmäinen näyttely. Tänä kesänä näyttely on auki elokuun yhdeksänteen päivään, sen jälkeenkin näyttelyyn voi olla mahdollista tutustua viikonloppuisin, van Ingen kertoo.

Koska kyseessä on tapettitehtaan entisen johtajan koti, ei seiniä tarvinnut tapetoida tehtaan perinteisillä tuotteilla näyttelyä varten. Oman tehtaan tuotteet olivat seinillä jo valmiiksi. Yhdestä huoneesta löytyy myös pieni tehtaanmyymälä, jossa tapetteja voi tilata vaikka suoraan verkkokaupasta näyttelyoppaan avustuksella.

– Seinät kannattaa siis mitata jo ennen kuin tulee paikalle. Toivottavasti näyttely kiinnostaa paikallisia, mutta ulkopaikkakuntalaisille vieraillekin tämä on varmasti kiinnostava käyntikohde, Yrjönen ja van Ingen vakuuttavat.

Suunnittelukilpailuiden antia 1950-luvulta

Näyttelyssä on esillä Yki Nummen, Annikki ja Ilmari Tapiovaaran, Börje Rajalinin ja Bertel Gardbergin vuonna 1958 Pihlgren ja Ritola Oy:lle suunnittelemia tapettiluonnoksia ja -malleja. Lisäksi näyttelyssä on tehtaan luottosuunnittelijan Ritva Kronlundin tapettimalleja alkuperäisine suunnitelmineen.

Pihlgren ja Ritola Oy:n tarinaa kerrotaan paitsi tapettien, myös 1950–1960-luvuille tyypillisten tuotteiden kautta.

– Esimerkiksi näiltä seuduilta kotoisin ollut Kronlund suunnitteli kangaskuoseja, joista näyttelyssä on esillä muutamia. Yki Nummi puolestaan on tunnettu Lokki-valaisimesta ja muista suunnittelemistaan valaisimista, joita täällä niin ikään on nähtävillä, Yrjönen ja van Ingen kertovat.

Harvinaisimpia näyttelyssä esillä olevia esineitä ovat tapettien alkuperäiset suunnitelmat, joita löytyy kaikkien suunnittelijoiden tekeminä. Jopa tapettimallien mukana saapuneita lyhyitä saatekirjeitä, oman aikansa työsähköposteja, on esillä.

Tapettitehdas Pihlgren ja Ritola Oy valmistaa perinteisiä kuosejaan alkuperäisillä koneilla ja menetelmillä. Liimaväreihin perustuvassa rotaatiopainomenetelmässä painoväri koostuu pääasiassa kalkista. Jopa painovärit sekoitetaan tehtaalla edelleen itse. Kun kyse on käsityöstä ja luonnontuotteista, on jokainen erä hieman omanlaisensa.

Oman ja ainutlaatuisen linjan vetäminen on kannattanut. Tapettitehdas Pihlgren ja Ritola Oy:n tuotteet ovat nousseet nuorten ja nuorehkojen kodinsisustajien suosioon.

– Nuoret ovat innostuneet sisustamaan ja ostavat paljon 1950-luvun rintamamiestaloja, joihin tapettimme sopivat, 50- ja 60-luku oli tapettitehtaankin parasta aikaa. Myös 1970-luvun kuosit ovat nousussa, van Ingen kertoo.

Kasvua haetaan kansainvälisiltä markkinoilta

Pelkästään menneisyydessä tapettitehdas ei sentään elä. Uusiakin kuoseja tehtaan valikoimiin edelleen tulee. Vanhoista malleista tehdään myös uusia värimalleja. Tapettitehtaan tuotteet ovat herättäneet huomiota myös kansainvälisesti. Tapettitehtaan toiminta on uudessa vaiheessa, johon kuuluu myös kasvun hakeminen kansainvälisiltä markkinoilta.

– Huomiota on tullut esimerkiksi useissa aika merkittävissäkin elokuvissa. Hugh Grantin ja Meryl Streepin tähdittämässä Florence-elokuvassa meidän tapettiamme oli ainakin Grantin roolihahmon olohuoneen seinillä. Vientiä kyllä toivotaan Keski-Eurooppaan, mutta samalla pitää muistaa, että olemme todella pieni toimija, Yrjönen sanoo.