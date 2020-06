Hotel Ackasia ja Viialan leipomokahviloita Toijalassa ja Viialassa pyörittävä yrittäjä Jyri Vesterinen mainostaa Akaan Seudussa säännöllisesti. Hänellä on molemmista yrityksistään viikoittainen mainos Palveluja ammattilaisilta -hakemistossa. Lisäksi yrittäjä suosii erillistä ja suurempaa mainontaa lehteen tapahtuma- ja sesonkiaikoina.

Koronakevät toi leipomokahviloille haasteita, sillä kahvilat olivat kiinni. Kevääseen osuivat myös sesongit kuten pääsiäinen, vappu ja äitienpäivä. Leipomon tuotteita kuitenkin sai tilattua netin kautta ja take away periaatteella.

Lehtimainos munkkien ja siman myynnistä ennen vappua toimi lehdessä erinomaisesti ja oli huomattu. Mainoksessa toivottiin asiakkailta varauksia tuotteista etukäteen. Ja niitähän tuli. Aamulla kahvilan edessä oli jono, ja lopulta Jyri joutui myymään ei oota. Menekki yllätti.

Jyri Vesterinen on tyytyväinen Akaan Seutuun.

– Lehtimainos on tuonut tunnettavuutta varsinkin hotelli Ackasille. Moni on yllättynyt, että paikkakunnalla on sellainen. Se on ratkaissut vieraiden majoittumisongelman esimerkiksi perhejuhlia järjestettäessä. Palveluhakemistosta on helppo löytää oman paikkakunnan palveluntarjoajien yhteystiedot nopeasti, kun tarvitsee. Se on selkeä ja simppeli käyttää. Haen sieltä myös itse tietoa. Myös isommat mainokset muualla lehdessä huomataan, ja ne toimivat. Suosittelen Akaan Seutua mainostajille, siinä on oman kaupungin asiat kootusti.

Viialan leipomon Toijalan kahvila

Valtatie 5, 37800 Akaa

040 877 6370

Viialan leipomon Viialan kahvila

Keskuskatu 48, 37830 Akaa

040 773 2014

Hotel Ackas

www.hotelackas.fi

info@hotelackas.fi

045 185 2230

Kiinnostuitko Akaan Seudusta markkinointikanavana? Kerron mielelläni lisää.

Asta Kohonen

asiakkuuspäällikkö

puh. 044 347 7404

asta.kohonen@akaanseutu.fi