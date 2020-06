Ammattilaisten tekemä siivoustyö muodostaa kolme tuoteryhmää. Näitä ovat ylläpitosiivous, perussiivous ja kausiluontoinen siivous.

Ylläpitosiivous tarkoittaa säännöllisesti toistuvaa pölyjen ja irtolian poistamista, pintojen pyyhkimistä, saniteettitilojen pintapesuja ja järjestelyä. Ylläpitosiivous on päivittäistä toimintaa, joka nimensä mukaisesti ylläpitää tilojen siisteyttä ja hygieniatasoa. Ylläpitosiivouksessa myös rakennuksen kunto tulee tarkastettua säännöllisesti.

Perussiivous on harvemmin toistuva suursiivous. Silloin esim. lattiamateriaalien ominaisuudet palautetaan perusteellisemmalla pesulla alkuperäiselle tasolleen. Tämän jälkeen ylläpitosiivous riittää taas pitämään tilat ja materiaalit kunnossa.

Kausiluontoinen siivous on esimerkiksi ikkunoiden ja uunin pesua, ilmastointiputkien pölyjen, eli yläpölyjen, poistoa sekä muiden harvemmin puhdistusta kaipaavien kohteiden huoltoa. Toimisto- ja rakennussiivouksessa ikkunanpesua suoritetaan ympäri vuoden, joten tuoteryhmien sisältö vaihtelee toimialoittain.

Siivoaminen ammattina on fyysisesti raskasta ja vaativaa työtä, jonka lopputulos on yhteiskunnallisesti merkittävä. Sairaalasiivouksen arvo on epidemia-aikana tunnistettu laajasti. Kotona tehtävä ammattisiivous on innovatiivisten alan yrittäjien toimesta noussut trendiksi lähivuosina, ja palvelun suosio on tehnyt hyvää koko puhtausalalle.

Siivoustyöhön valmistuu Suomessa ammattilaisia, joilla on pohjoismaisellakin mittaristolla arvioituna korkeatasoinen koulutus. Ammatillisen koulutuksen saanut siivooja omaa näkemyksen eri kohteisiin liittyvistä hygienia- ja puhtauskriteereistä, siivouskemikaalien turvallisesta ja oikeaoppisesta annostelusta, ergonomiaa ylläpitävistä työskentelytekniikoista sekä kohteeseen soveltuvista työvälineistä.

Puhtausala kehittyy kovalla vauhdilla ja esimerkiksi kemikaaliton ja ekologinen siivous on nouseva trendi. Siivoustyö on kunnianhimoista ja tekijät ylpeitä ammatistaan.

Akaassa rakennetaan nyt ahkerasti. Rakennusalalla siivouksen arvostus on korkealla, sillä kohteita ei voi luovuttaa asiakkaalle ennen kuin puhtauskonsultti on hyväksynyt jäljen. Mikäli lopputulos ei vastaa vaatimuksia, se voi kohteesta riippuen tarkoittaa satoja tunteja lisätyötä, kun esimerkiksi vastarakentuneen terveyskeskuksen kaikki tilat pitäisi puhdistaa uudelleen. Tällaiseen esimerkkiin en ole kuitenkaan työni puolesta puhtausalalla törmännyt, vaan päinvastoin. Meillä on kunnia viettää aikaamme erinomaisesti siivotuissa tiloissa.

Julkisten tilojen siivoukseen kiinnitetään huomiota silloin, kun havaitaan käyttäjien aiheuttamia puutteita. Ammattilainen tekee kyllä oman osuutensa, mutta ylläpitosiivoukseen voimme jokainen vaikuttaa omalla toiminnallamme.

Tanja Salminen

Kirjoittaja on akaalainen perheenäiti joka innostuu työstään, ympäristöstään ja kasvihuoneestaan.

Forum Akaa on Akaan Seudun kolumnisarja, jossa akaalaiset kirjoittajat tarkastelevat ympäröivää yhteisöä ja yhteiskuntaa