Torstaina 12. kesäkuuta

Kanadalaisen kesävieraan myötä karttuu kielitaito

Suomalaisperheisiin olisi paljon tulijoita kesävieraiksi ja työntekijöiksikin ulkomaalaisia nuoria. Vain perin harvoin vieraita vastaanotetaan, vaikka tällaisen vierailun tärkeyttä korostetaan, se kartuttaa ennen kaikkea kielitaitoa, sen myötä kuulee miten asiat nähdään ja koetaan muualla, vaihdetaan kokemuksia, vieraasta tulee kuin yksi perheenjäsen. Viime kesänä oli viialalaisten Jukka ja Virpi Halmeen perheen luona parisen kuukautta kanadalainen Shirly Preston, ja koko talven jatkunut kiinteä kirjeenvaihto toi Shirleyn jälleen Halmeille parisen viikkoa sitten.

Tie Cupissa katkesi ViiPV–KiPo 1–3

IV div. tamperelaisjoukkue Kissalan Pojat pudotti selvästi Peli-Veikot Cupista viime viikon keskiviikkona 3–1 (1–1) voitollaan. Kissalan Pojat pelasivat parhainta peliä, mitä Viialassa on tänä vuonna nähty. Peli-Veikkojen peli taas on mennyt turhaksi näpertelyksi.

Voittajajoukkueen paras mies oli Antti Ranta (maaottelumies Esko Rannan veli). Näkyvästi pelasivat myös Markku ja Juhani Torvinen sekä Pauli Kouhia. Peli-Veikoista pelasivat tyydyttävästi Littiäisen lusikan saanut Kari Koskivainio ja nyt liberona pelannut Kimmo Hell. Ottelun tuomitsi varmasti Toivo Toivola Tampereelta.

Polkupyörävarkaudet yleistyneet jälleen

Poliisin kertoman mukaan pyörävarkauksia tapahtuu tuhkatiheään. Nyt olisi jokaisen pyörän omistajan hankittava pyöräänsä lukko ja myös käytettävä sitä. Niin se kai on, että tilaisuus tekee varkaan.

Monesti anastus on tuollaista lainauksen tyyppistä. Otetaan pyörä kun tarvitaan ja ajetaan sillä hetkenmatkaa ja jätetään siihen. Jos pyörä tällöin olisi lukossa ei sillä ehkä niin herkästi lähdettäisi. Vaikka pyörä jätetäänkin jonnekin on omistajan vaikea sitä tavoittaa, kuin ehkä poliisin varaston kautta pahoin ruostuneena, jos silloinkaan.