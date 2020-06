Pirkanmaan liiton mukaan hallituksen esittämä neljäs lisätalousarvio sisältää päärataan liittyviä investointeja ja jatkosuunnitelmia. Hallitus tarkentaa vielä nyt esitettyjä elvytyskohteita loppuviikon aikana sekä myöhemmin kohteiden tarkempana työmäärittelynä. Kaupunkiseutujen MAL-sopimukset edellyttävät vielä kunnallista päätöksentekoa.

– Suomen päärataan ja sen liityntäyhteyksiin kohdistuvia määrärahaesityksiä on osoitettu niin Tampereelta etelään kuin Oulusta pohjoiseen. Väliin jäävästä Tampere–Oulusta ollaan tekemässä välityskykytarkastelu, toteaa Päärata+:n hankkeen projektipäällikkö, Pirkanmaan liiton edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela.

Päärata+:n alueen muodostavat Kanta-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Keski-Suomi.

Koskelan mukaan osa kohteista on väyläverkon kehittämishankkeita, osa on kaupunkiseutujen MAL-sopimuskohteita ja osa muun muassa teollisuuden infrapakettiin liittyviä.

Länsi-Suomen yhteistä liikennejärjestelmäsuunnitelmatyötä vetävä Hämeen liiton johtava asiantuntija Heikki Pusan mukaan Helsinki–Tampere-rataosan peruskorjaus aloitetaan kahdeksan miljoonan euron määrärahalla.

– Määräraha on varsin pieni kokonaistarpeeseen nähden, mutta merkitsee kuitenkin konkreettista aloitusta, ja sitä on syytä tervehtiä ilolla. Helsingin seudun MAL-sopimuksessa valtio sitoutuu käynnistämään pääradan parantamishankkeen Pasila–Riihimäki toisen vaiheen toteutuksen ratasuunnitelman mukaisesti. Tätä on odotettu pitkään. Pasila–Riihimäki-osuuden välityskyvyn parantaminen vaikuttaa myönteisesti koko pääradalle myös Riihimäeltä pohjoiseen, Pusa kertoo Pirkanmaan liiton tiedotteessa.