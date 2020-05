Sääksmäen kesä pandemian pyörteissä: Tervapääsky pysyy kiinni, Voipaala avautuu vaiheittain

Akaan naapurissa Valkeakosken Sääksmäellä on tehty kesämatkailua koskevia päätöksiä. Valkeakosken kaupunki avaa Voipaalan kartanon toiminnot kesäkuun alusta vaiheittain maan hallituksen, aluehallintoviraston ja kaupungin valmiusjohtoryhmän ohjeistuksia noudattaen.

Yksityinen puutarhakahvila Tervapääsky puolestaan pysyy suljettuna kesän 2020.

Voipaalassa kartanokahvila avautuu 2. kesäkuuta, ja kahvila-asiakkaille suositellaan puiston ulkopöytiä. Näyttelyn rakentaminen alueella 1.6.–12.6. aiheuttaa liikennettä, ja sisätiloissa väkimäärää voidaan rajoittaa tarpeen tullen. Kokoontumisrajoitus on enintään 50 henkilöä.

Kesän laaja keramiikkataiteen näyttely Ceramega 2020 järjestetään 13.6.–30.8.

Voipaalan alueella toimivat Aurinkohuoneen Aarteet -putiikki, Helkanhelmi ja Hoitola Tasapaino ovat avoinna omien aukiolojensa mukaisesti.

Asiakkaiden toivotaan tulevan Voipaalaan vain terveenä ja noudattavan turvavälejä ja erityistä huolellisuutta hygieniassa.

Tervapääsky aukeaa kesäksi 2021

Kari ja Liisa Niinikankaan omistama kansallisromanttinen hirsihuvila Sääksmäen kirkon vieressä on ollut avoinna yleisölle kesästä 2002 lähtien puutarha- ja kulttuurikahvilana aina viiden viikon ajan. Tervapääskyssä on järjestetty pieniä konsertteja ja kulttuuritilaisuuksia, ja kahtena viime kesänä se on osallistunut koko Suomen laajuiseen Avoimet Puutarhat -tapahtumaan.

– Keväällä 2020 Suomeenkin rantautuneen koronapandemian ja sen aiheuttamien rajoitusten vuoksi Tervapääskyn omistajat ovat joutuneet nyt päättämään, että puutarhakahvila on pidettävä suljettuna kesän 2020 ajan. Kaikki suunnitellut iltaohjelmat on peruutettu, Niinikankaat tiedottavat.

Tauon aikana tarkoituksena on koota voimat uuden vuosikymmenen haasteisiin.

Tervapääsky on palveluajan ulkopuolella Niinikankaan perheen kesähuvila. Puutarhakahvilana se nojautuu perinteiseen eurooppalaiseen kahvilaideaan, jossa asiakasta arvostetaan henkilökohtaisella kiireettömällä palvelulla, herkullisilla tuotteilla ja tarinoilla talon historiasta.

– Siksi monien kahvilanpitäjien ansiokkaasti harjoittama ulosmyynti ei sovi Tervapääskyyn, jossa nautitaan myös puutarhasta ja huolellisesti entisöidyn, merkittävän ornitologin ja filosofian tohtorin Thorsten Renvallin yli satavuotiaan huvilan tunnelmasta, Niinikankaat kertovat.

Heidän mukaansa moni kanta-asiakas samoin kuin isäntäpariskunta kuuluvat ikänsä vuoksi koronaviruksen riskiryhmään.