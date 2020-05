Kinon talon korttelin asemakaavamuutos tuo Toijalan rautatieasemaa vastapäätä olevan alueen 2020-luvulle. Kaavamuutosalue sijaitsee Pätsiniementien, Ylpöntien, Meijerintien ja Asemantien rajaamalla alueella.

Kaavamuutoksella halutaan mahdollistaa nykyaikaisten kerrostalojen rakentaminen, ja tämä tavoite on jo toteutumassa. Akaalaisyritys Toijalan LVI-Palvelu rakentaa asemaa vastapäätä kaksi 9-kerroksista kerrostaloa.

Kummassakin talossa on 42 asuntoa, joiden koko on 33,5–126,5 neliötä. Suurimmat asunnot ovat ylimmissä kerroksissa, ja noin puolessa asunnoista on sauna. Rakennuksiin tulee myös taloyhtiön saunat.

– Missään muualla meillä ei ole niin hyvää sijaintia korkealle rakentamiselle kuin aseman vieressä, sanoo Akaan kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen.

Sijainti muutaman kymmenen metrin päässä Toijalan rautatieasemasta mahdollistaa sen, että kaikkien asukkaiden ei tarvitse omistaa autoa. Ehdotusvaiheessa kaavamuutoksesta tuli yksi naapurin huomautus, jonka seurauksena toista kerrostaloa siirrettiin kymmenen metriä radalle päin. Myös Ely-keskuksen ja maakuntamuseon kommentit huomioitiin, ja rakennuslupaa varten kartoitettiin mahdolliset uhanalaiset kasvit.

Pääkirjasto ja Akaan lukio asemaa vastapäätä?

Toijalan asemaa vastapäätä radan toisella puolella rakennetaan jo Akaan uutta hyvinvointikeskusta, jonne ensi vuoden kesällä siirretään lähes kaikki Akaan terveyspalvelut ja iso osa sosiaalipalveluista.

Akaan kaupunki on ostanut valtiolta myös useita hehtaareja maata radan varresta, hyvinvointikeskuksen läheltä. Jyri Sarkkisen mukaan alueelle voisi nousta uudet tilat esimerkiksi Akaan pääkirjastolle ja tällä hetkellä kaupungintalossa olevalle hallinnolle. Tämä tietäisi jo melkoista työpaikkakeskittymää rautatieaseman kupeeseen.

– Hyvinvointikeskuksessakaan ei ole ravintolaa työntekijöille. Jos siihen viereen tulisi kirjasto ja kaupungin hallintoa, siinä pyörisi jo niin paljon työntekijöitä, että se mahdollistaisi ravintolan yrittäjäpohjaisesti.

Sarkkinen on heittänyt ilmoille myös idean Akaan lukion siirtämisestä aseman alueelle uudisrakennukseen. Näin nykyiset tilat vapautuisivat alakouluille, joita ollaan kouluverkkosuunnitelman mukaisesti Toijalan alueella keskittämässä nykyisen yhteiskoulun ja lukion tienoille.

Asuntorakentamistakaan Jyri Sarkkinen ei pääradan varresta sulje pois, mutta samaan aikaan Kinon talon korttelin tornitalojen kanssa tuskin kannattaa hanketta aloittaa.

– Melun ja tärinän takia asuinrakentamisen vaikeuskerroin myös nousee radan varressa verrattuna hallintoon ja muuhun kuin asumiseen. Se on hieman kalliimpaa rakentamista.

Entistä suurempaa liityntäpysäköinnin tarvetta varten kaupunki on jo tasannut Toijalan asemaa vastapäätä uusia parkkipaikkoja. Radan varteen on noussut myös iso näyttö, jossa pyörii kaupungin ja yritysten mainoksia.