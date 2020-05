Paluumuuttaja Tero Ilomäki toi yrityksensä Akaaseen.

Tampereen Viherrakennus tekee ammattitaidolla pihat, puutarhat ja kivetykset.

Tero Ilomäki ehti tehdä pitkään töitä muissa yrityksissä ennen kuin perusti Tampereen Viherrakennuksen viisi vuotta sitten. Työn ja henkilöstön määrä ovat kasvaneet Tampereen rakennusbuumissa vuosi vuodelta, ja nyt työntekijöitä on 16.

– Kasvu ei ole ollut pakonomainen tavoite, mutta sekä töitä että ammattitaitoista väkeä on riittänyt. Meillä on ollut hyvä maine, ja eri firmoista on haettu meille töihin, Ilomäki kertoo.

Tampereen Viherrakennus suunnittelee ja toteuttaa kaikki mahdolliset viherrakentamis- ja kivityöt kuten nurmikoinnit, istutukset, kivetykset, istutusaltaat, terassit ja leikkikentät. Viime vuonna yrityksen kotipaikka vaihtui, kun Toijalassa ja Viialassa lapsuutensa ja nuoruutensa asunut Ilomäki muutti Tampereelta takaisin Akaaseen ja toi firman tullessaan.

– Meillä on nyt Tampereen lisäksi toinen toimipiste Hämeenlinnassa, joten tässä välissä oleva Akaa on paras mahdollinen paikka.

Muuton jälkeen Ilomäki ajatteli tekevänsä edelleen hyvinkin paljon töitä Tampereella, mutta mieli ja rutiinit muuttuivat.

– Se kääntyi tosi nopeasti niin, että teinkin kotona joko sisällä tai takaterassilla laskentaa, työsuunnittelua ja ohjeistusta, Ilomäki iloitsee.

Akaalaisille etsitään töitä Akaasta

Ammattilaisten palkkaamiselle pihan suunnitteluun ja toteuttamiseen on monta hyvää syytä.

– Kun tehdään pihaan kertainvestointi, se kannattaa tehdä hyvälaatuisilla materiaaleilla ja oikealla tavalla. Esimerkiksi kivetysten alla pitää olla tietyt rakennekerrokset, ja eri kasvit vaativat eri kasvualustoja.

Ammattilaisilla on myös ammattilaisten työkalut.

– Pienen multakasan levittelee lapiollakin, mutta jos pitää saada kottikärryn kanssa 100 kuutiota multaa levälleen, se on kesän homma.

Tero Ilomäen jälkeen myös Tampereen Viherrakennuksen pääpuutarhuri on muuttanut Akaaseen, ja kaivurikuski asui täällä jo ennestään. Nyt tavoitteena onkin tehdä entistä enemmän hommia yrityksen uudessa kotikaupungissa.

– Olemme tehneet jonkin verran töitä Akaan kaupungille ja yksityisille. Myös Toijalaan rakennettuun hoivakotiin teimme kaikki pihat. Aiemmin olemme ajaneet Tampereelta tänne, mutta nyt meillä on porukkaa, joka on jo täällä ja tekisi mielellään töitä Akaassa, Ilomäki kertoo.

Aktiivinen viherrakennuskausi kestää huhtikuusta joulukuulle, ja jo kevättalvella tehdään pensasleikkauksia. Tampereen Viherrakennuksen porukka tekeekin hommia silloin kun muu kansa lomailee.

– Viherrakentajan kesälomat ovat tammi–helmikuussa.

Tampereen Viherrakennus

www.tampereenviherrakennus.fi