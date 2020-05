Savikoskella viihtyvä lapsiperhe ei voisi kuvitella asuvansa missään muualla – Nuoruusiän mielipiteet saivat väistyä, kun Assi Maijalaan iski kaipuu kotiin

Assi Maijalan ja Teemu Tulpon perheen koti on Kylmäkosken Savikoskella Maijalankulmalla. Pihapiirissä on perheen asuttama talon lisäksi vanha asuinrakennus, aitta ja ulkorakennuksia. Matkaa lähimpään naapuriin on satakunta metriä. Ilveksiä tallentuu riistakameraan tuon tuosta, ja äskettäin lähistöllä nähtiin susi.

– Asuimme ennen tänne tuloa omakotitalossa Lentilässä, mutta se ei ollut meidän paikkamme. Siellä ei ollut tilaa ja tuntui, että aina jossain oli silmäpari katsomassa. Pistimme talon myyntiin ja rupesimme katsomaan taloa syrjemmästä, Teemu kertoo.

Paluu kotiin

Perä-Maijalan tila on Assin kotipaikka, jonne Assi ja toijalalaissyntyinen Teemu muuttivat vuonna 2012. Assin isä oli menehtynyt syöpään kaksi vuotta aiemmin ja äiti asui tilalla yksin.

– Aloimme puhua, että jos me muuttaisimmekin tänne, kun arvelimme tilan ja pihan olevan liian iso äidin hoidettavaksi. Asuimme tässä hetken kaikki yhdessä, kunnes äiti halusi muuttaa lähemmäs työpaikkaa, Assi sanoo.

Perä-Maijalaan kuuluu metsää, mutta pellot Assin isä myi pois elinaikanaan, kun jatkajaa ei ollut tiedossa.

Savikoskella Assin ja Teemun perhe on kasvanut kolmella lapsella. Elsa on nyt seitsemän vuotta, Silja neljä ja Atso puolivuotias. Kosmetologina Toijalassa työskentelevä Assi on tällä hetkellä äitiyslomalla ja Teemu tekee töitä metsurina pääasiassa eteläisellä Pirkanmaalla. Ekaluokkalainen Elsa on korona-aikana ollut kotona etäkoulussa ja Siljan päiväkotipäivät ovat vaihtuneet kotihoitoon.

Mustikoita mättäältä

Perhe ei voisi enää kuvitella asuvansa muualla kuin Savikoskella.

– Nuorempana sitä varmaan ajatteli, että jos täältä pois pääsee, koskaan ei enää palaa, mutta kaipuu tuli kuitenkin. En osaa kuvitella muutakaan paikkaa, Assi myöntää.

Luonnon läheisyys ja marja- ja sienireissut ovat perheelle tärkeitä.

– Likat ovat opetelleet kävelemään metsässä. Ja kun he eivät osanneet vielä edes kävellä, marjareissuilla pistimme heidät mättäälle istumaan ja syömään mustikoita, Teemu kertoo.

Kuskaamista toisessa polvessa

Kolmekymppiset Assi ja Teemu eivät keksi mitään huonoa sanottavaa sivukulmilla asumisesta. Edes se ei haittaa, että sähkökatkon sattuessa sähköt voivat olla poissa vuorokauden tai että palvelujen ja harrastusten takia on lähdettävä kauemmas.

Assi laulaa ja soittaa viulua Hyvän mielen orkesterissa, Teemu on ajokoiraharrastaja ja Elsa kävi viime kesänä Toijalan Vauhdin yleisurheiluharjoituksissa.

– Tietenkin vähän jännittää, miten kuskaamiset sujuvat, kun lapset kasvavat ja alkavat enemmän harrastaa. Mutta meitäkin sisaruksia on kolme, joilla kaikilla oli lapsena pari kolme harrastusta, ja kaikkia vietiin harrastuksiin. En usko, että kuskaaminen tulee olemaan kauhea ongelma nytkään, Assi miettii.

Tytöille tekemistä riittää myös kotipihalla. Kesällä voi pyöräillä ja talvella hiihtää sekä luistella metsäjärvillä.

Kylällä yhteisiä tapahtumia

Akaan ohella perhe hoitaa kauppa-asioita myös Vesilahdessa ja Urjalassa.

– Joka paikkaan on sama matka, joten sen puoleen ei ole väliä, mihin lähtee, Teemu sanoo.

Kauppamatkasta huolimatta Assi ja Teemu myöntävät, että maitopurkin perässäkin tulee lähdettyä kauppaan.

– Maidon ja kahvin takia ainakin lähdetään, mutta ei matka tunnu pitkältä, vaikka autolla on pakko mennä.

Assi kävi tyttöjen syntymän välissä töissä Tampereella, johon verrattuna matka Toijalaan on tuntunut lyhyeltä. Eroa on myös asiakkaissa.

– Tampereella asiakaskunta on paljon vaihtuvampaa. Täällä taas syntyy pitkäaikaisia asiakassuhteita ja asiakkaisiin pystyy tutustumaan, Assi vertaa.

Assin ja Teemun mielestä Savikoskella asumisen hyviä puolia on myös kyläyhteisö, jossa normaalivuosina uuttavuotta, vappua, juhannusta ja kellonsiirtäjäisiä vietetään yhdessä.

– Täällä kaikki on otettu hyvin vastaan, myös uudet asukkaat. Ja apua saisi varmasti, jos osaisi pyytää, Assi ja Teemu sanovat.