Akaan terveyskeskus muistuttaa asiakkaita hoitamaan esimerkiksi pitkäaikaissairauksia ja muita terveysasioita myös koronatilanteessa. Kaupunki tiedottaa, että terveyskeskuksessa on tehty järjestelyjä, joilla on varmistettu asioinnin turvallisuus. Vastaanotoille tullaan ajanvarauksella tai puhelinsoiton perusteella.

– Akaan terveydenhuollossa hoidetaan muutakin kuin koronaan liittyviä palvelutarpeita. Jos sinulla on jokin seurantaa vaativa pitkäaikaissairaus tai muita terveyshuolia, kannattaa hakeutua lääkärin tai hoitajan vastaanotolle, jotta vaivat eivät pääse pahenemaan. Myös laboratoriokokeisiin on syytä mennä silloin, kun tarvetta on.

Tiedotteen mukaan terveyskeskuksessa on turvallista asioida, sillä siellä on tehty järjestelyjä, joiden avulla asiakkaita suojataan koronavirustartunnoilta. Ota kuitenkin yhteyttä terveyskeskukseen tai laboratorioon, ennen kuin menet.

Erillinen hengitystieinfektiovastaanotto toimii Viialan terveysaseman tiloissa. Koronavirustilanteen vuoksi hengitystieinfektio-oireisia potilaita ei oteta vastaan Toijalan, Kylmäkosken eikä Urjalan terveysasemilla muiden potilaiden ja henkilökunnan terveyden suojaamiseksi.

– Muistathan pitää suojaetäisyyden muihin odottajiin odotusauloissa, tiedotteessa muistutetaan.

Vastaanotoille ajanvarauksella tai puhelinsoiton perusteella

Vastaanotoille ja laboratorioon pääsee ajanvarauksella tai puhelinsoiton perusteella, ja ainoastaan kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan ilman ajanvarausta.

Sähköisen Klinik-asiointipalvelun kautta voit ottaa yhteyttä terveyskeskukseen mihin vuorokauden aikaan tahansa. Tiedotteen mukaan asiointi on helppoa ja nopeaa eikä jonottamiseen tarvitse käyttää aikaa. Klinik-palveluun pääsee tästä linkistä.

https://www.akaa.fi/terveys-ja-perusturva/terveyspalvelut/laakarien-vastaanotto/

PUHELINNUMEROT

Akaan terveyskeskuksen lääkärien vastaanottojen keskitetty ajanvaraus, puh. 040 335 2702

ma –pe klo 8-16

Laboratorio

Ajanvaraus arkisin klo 8-16 puh. 010 808 515

Ajan voi varata myös netissä ajanvarauspalvelussa.

Akaan terveyskeskuksen hammaslääkärien keskitetty ajanvaraus, puh. 03 5691 2311

ma-to klo 8-15, pe 8-14

TAYS Valkeakoski, puh. 03 3116 7260

Ilta- yö- ja viikonloppupäivystys:

ma–to klo 16 – seuraavaan aamuun klo 8

perjantaista klo 16 – maanantaiaamuun klo 8