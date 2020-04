Lentopallon Mestaruusliigan kausi 2018–19 päättyi monien asiantuntijoidenkin mielestä yllättävästi. Oululainen Etta saavutti SM-hopeaa. Yksi menestyksen avainhahmoja oli Eetu Pennanen. Päättyneellä kaudella taitava yleispelaaja edusti Akaa-Volleyta ja on nyt sopinut jatkavansa Akaassa.

– Päädyimme seuran kanssa yksivuotiseen jatkosopimukseen. Jäi kovasti nälkää, kun tämän kevään pudotuspelit jäivät kokonaan ohjelmasta, tunnusti Oulusta tavoitettu Pennanen.

Ouluun miehen oli vienyt siellä opiskeleva tyttöystävä.

– Vielä emme tiedä, minne lopulta asetumme. Akaaseen olen kuitenkin hyvin kotiutunut. Tuntuu, että pienen paikkakunnan kaikki ihmiset ovat joukkueemme tukena, kehaisi itselleen putkiasentajan ammatin hankkinut Pennanen.

Lentopallo on vienyt intohimoista harjoittelijaa niin, että putkimiehen töihin maajoukkueessakin nähty Pennanen on ehtinyt vain kahtena kesänä. Edessä olevan kesän mies työskentelee TT Terästuote Oy:ssä metallitöissä.

Mikä sitten tekee vain 183 -senttisestä Pennasesta niin hyvän lentopalloilijan?

– Eetu vain yksinkertaisesti osaa pelata. Hän ei välttämättä ole kaikkein tehokkain ratkaisija mutta sortuu harvoin virheisiin. Hyökkäykset ovat erittäin monipuolisia. Vastustajan on vaikea lukea, mitä tuleman pitää, analysoi Pennasen otteita junioriajoista seurannut Akaa-Volleyn manageri Risto Lahti.

Lahti ei taida tuntea tilastoja kovinkaan hyvin. Pennanen oli nimittäin kaudella 2015–16 liigan pistepörssin kakkonen. Tehoja siis löytyy. Ja halu kehittyä edelleen on kova.

Uuteen kauteen valmistautuminen käynnissä

Akaa-Volley oli hyvässä vireessä ennen pudotuspelejä. Kausi päättyi ikävästi kesken, mutta pelaajat eivät lannistuneet. Uusi kausi tuo tullessaan uudet haasteet, joihin Eetu Pennanen valmistautuu huolella.

– Ura on koko ajan ollut nousujohteinen, ja uskon vielä kehittyväni. Harjoittelu tulevaa kautta varten on käynnissä. Kevään ajan olen rakentanut kestävyyttä lähinnä juoksemalla, kertoi syyskuussa 28 vuotta täyttävä Pennanen.

Toukokuun alusta Akaa-Volleyn sopimuspelaajat aloittavat monipuolisen fysiikkaharjoittelun Niko Rouvalin laatimien ohjeiden mukaan. Joukkuetreenit käynnistyvät, kunhan koronaepidemia hellittää.

– Eetulle on mukava tehdä ohjelmia. Mies on armoton treenaaja. Tekisi mieleni sanoa, että melkein sähköjänis. Lisäksi hän on varmasti Oliverin mieleinen joukkuepelaaja, arvioi Rouvali.

Akaa-Volleyn päävalmentaja Oliver Lüütsepp korostaa usein kärsivällisyyttä ja virheiden välttämistä. Pennanen jos kuka sopii noihin raameihin.

– Olen urani aikana saanut olla usean valmentajan opissa. Eniten kehityin pelaajana ehkä East-Volleyssa Vodek Sadalskin aikana. Ettassa Olli Kuoksan komennossa mentiin hienosti joukkueena eteenpäin, ja Lüütsepp on paljon keskusteleva valmentaja. On hyvä, että pelaajien kokemukset ja mielipiteet painavat, kun suunnitelmia tehdään, kiitteli Pennanen.

Pennanen lähettää terveiset akaalaiselle lentopalloyleisölle.

– Pysytelkää kotosalla koronakriisin ajan. Jaksatte sitten tulla Monarille, kun kausi alkaa syksyllä.

Sekä hyviä että huonoja uutisia

Akaa-Volleyn Voitto Köykkä valittiin jo aiemmin laajaan maajoukkuerinkiin, josta leirityksien jälkeen valikoidaan pelaajat vuoden päästä pelattavaan EM-turnaukseen. Viime viikolla tuli lisää hyviä uutisia, kun mestaruusliigavalmentajat valitsivat 21-vuotiaan liberon kauden 2019–20 tähdistöön.

Viikonloppuna Akaa-Volley sai myös huonoja uutisia. Passari Akseli Lankinen on tehnyt yksivuotisen sopimuksen belgialaisen Decospan Volley Team Menen -joukkueen kanssa.

– Menen oli päättyneellä kaudella Belgian liigan runkosarjan keskikastissa. Uskon siellä kehittyväni edelleen. Käsittääkseni olen joukkueessa ykköspassarin statuksella, koska heillä on toisena passarina oman seuran juniori, aprikoi itsekin vasta 23-vuotias Lankinen.

Helsingissä tällä hetkellä peruskuntoaan rakentava passari matkustaa Belgiaan vasta elokuun puolivälissä. Siihen mennessä takana ovat toivottavasti maajoukkueleiritykset.

– Koronaepidemia vaikuttaa nyt kaikkialla. Toivottavasti tilanne rauhoittuu pian. Nyt ohjelmassa on lähinnä juoksulenkkejä ja punttitreeniä, kertoi Lankinen.

Vaikka Lankisen ulkomaanpykälän laukeaminen oli Akaa-Volleylle huono uutinen, manageri Lahti ei lähtenyt sirottelemaan tuhkaa päälleen.

– Tyytyväinenhän siitä pitää olla, jos meillä kehittynyt pelaaja saa kansainvälisen uransa alkuun. Nyt pitää vaan löytää Akselin pelikengät täyttävä passari markkinoilta. Seuran maine on kunnossa, joten uskon paikan kiinnostavan, hymyili Lahti.

Lankinen puolestaan lähettää kiitokset niin Akaa-Volleylle kuin kaikille akaalaisille lentopallofaneille.