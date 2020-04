Akaan hyvinvointiraportti kertoo akaalaisten arjesta – Lastensuojelun asiakasmäärät laskevat, mutta lääkärissä käydään useasti

Akaan liikuntatoimen ohjaajat järjestivät viime vuonna ikääntyneille kaupunkilaisille suosittuja liikuntaryhmiä viikottain. Vuoden aikana on järjestetty 17 viikkotapahtumaa, joissa on ollut keskimäärin 380 kävijää/viikko. Kiusaamista koulussa kerran viikossa kokee Akaan 8.- ja 9.-luokan oppilaista olevansa 6,9 prosenttia.

Muun muassa tämä asiat ilmenevät valtuuston tiedoksi saamasta hyvinvointikertomuksen raportista. Akaan kertomus perustuu Pirkanmaan alueelliseen kertomukseen. Vuosien 2017­–2020 tavoitteina ovat lasten- ja nuorten hyvinvoinnin sekä ikäihmisten elämänlaadun edistäminen sekä päihteettömän elämäntavan ja savuttomuuden tukeminen.

Miten yläkoululaisella menee?

Akaalaisista 8.- ja 9.-luokkalaisista nuorista tupakoi päivittäin 11,1 prosenttia, käyttää nuuskaa 9 prosenttia ja on todella humalassa vähintään kerran kuukaudessa 12,5 prosenttia.

Miten päihteistä yläkouluissa puhutaan? Raportin mukaan sekä Viialan yhtenäiskoulussa että Toijalan yhteiskoulussa on oppilaille järjestetty muun muassa päihdevalistusta.

38,4 prosenttia 8.- ja 9.-luokkalaisista on sitä mieltä, että opettajat eivät rohkaise heitä mielipiteen ilmaisuun oppitunneilla. Koko maassa tätä mieltä on 27,7 prosenttia. 8,9 prosenttia vastaavan ikäisistä kokee, että heillä ole yhtään läheistä ystävää ja 8,5 prosenttia mieltää, että heillä on kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus.

Kuitenkin lastensuojelun asiakasmäärät ovat laskussa. Viime vuonna asiakkaina on 95 lasta kuin heitä 2018 oli 142. Sosiaalihuollon mukaisia palveluita sai viime 254 asiakasta kun kävijöitä 2018 oli 254. Sosiaalihuoltolain mukaisia ilmoituksia ja hakemuksia oli 19 enemmän kuin vuonna 2018. Lastensuojeluilmoituksia taas tehtiin 66 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Akaan tavoitteena on myös vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä tukea erityislain suomilla palveluilla.

Akaassa käydään terveysasemilla. Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntejä oli 15–49-vuotiailla akaalaisilla 900 tuhatta vastaavanikäistä kohden. 50–64-vuotiaista lääkärissä kävi 877.

Viranhaltijoiden käsissä hyvinvointiraportti kuluu mietittäessä kaupungin tulevia toimenpiteitä raportin tavoitteiden saavuttamiseksi ja saattaa sieltä joku nousta kuntavaalienkin teemaksi keväällä 2021.