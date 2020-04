Keskiviikkona 9. huhtikuuta 1980

Noin 12 mmk:n tapetit N-liittoon Toijalasta

Noin 12 miljoonan markan arvosta tapettia viedään Neuvostoliittoon Toijalasta tämän vuoden aikana. Suomalaiset tapettiteollisuuden edustajat tekivät Moskovassa viime torstaina sopimuksen noin 30 miljoonan arvoisest tapetinviennistä.

Toijalalaiset Tapetti Oy ja Helpiö Oy valmistavat neuvostoliittolaisen Exportlessin tilauksesta yhteensä 41 prosenttia ja Wihuri Oy Sandudd 59 prosenttia. Tavaranvaihtopöytäkirjassa on nyt ensimmäisen kerran varattu tapeteille oma 36 miljoonan markan kiintiönsä. Lisätoimituksista on tarkoitus neuvotella vielä tämän vuoden aikana.

Toijalaa tutkitaan ongelmajätelaitoksen sijoituspaikkana

Toijala otetaan tutkimuskohteeksi ongelmajätelaitoksen sijoittumispaikkana. Päätöksen tästä teki kaupunginhallitus, joka päätti kutsua Oy Suomen Ongelmajäte Ab:n edustajat tutustumaan Toijalan olosuhteisiin ja antamaan samalla tarkempia selvityksiä laitoksen toiminnasta.

Kaupunginsihteeri Markku Lehtimäki kertoi, että moni kunta on yhdeltä istumalta tehnyt kielteisen päätöksen laitoksen sijoittumiskysymyksessä. Me haluamme tutkia tämän kysymyksen objektiivisesti, ilman ennakkoluuloja.

Hämeessä valistettaan päihteiden haitoista

Hämeen läänissä on käynnistetty koko läänin kattava yhteistoimintaprojekti ”Vähemmän päihteitä – enemmän turvallisuutta, Hämeen projekti 80”. Projektin tavoitteena on päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen vähentäminen asennemuokkauksen avulla. Projektin kohderyhmäksi on valittu läänin työikäinen väestö. Mm. tätä projektia käsiteltiin Valkeakosken, Toijalan, Viialan ja Kylmäkosken kuntien kuntaryhmätilaisuudessa Kylmäkoskella. Neljän kunnan edustajat ovat jo aiemmin kokoontuneet Toijalassa, Viialassa ja Valkeakoskella.