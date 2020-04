Viialan Teatteri yrittää säästökuurilla selvitä ilman lainaa – Syksyyn siirtynyt näytelmä maksoi lähes kymppitonnin, korona vei kevään tulot

Viialan Teatterin Vadelmavenepakolainen-näytelmä oli viimeistä hiomista vaille valmis esitettäväksi, kun koronavirusepidemia sotki suunnitelmat. Kaksi viikkoa ennen ensi-iltaa harrastajateatterin hallitus teki päätöksen näytelmän siirtämisestä syksyyn.

– Ja lopulta se ei ollut enää teatterin hallituksesta kiinni vaan ylempää, toteaa Viialan Työväennäyttämö ry:n puheenjohtaja Arto Mantela.

Jo ennen siirtämispäätöstä teatterissa ehdittiin varautua siihen, että tautiriskin takia katsomossa olisi käytössä vain joka toinen istuin.

– Mutta pian sen jälkeen tulivat uudet määräykset, mikä itse asiassa oli hyvä asia. Eivät ihmiset olisi kuitenkaan tulleet, Mantela sanoo.

Vadelmavenepakolaisen uusi ensi-ilta on 9. lokakuuta. Näytelmän ohjaaja Arto Mantela on tyytyväinen, että koko työryhmä on pystynyt sitoutumaan myös syksyn esityksiin, jotka jatkuvat 12. joulukuuta asti.

– Siirto onnistui yllättävän helposti. Ihmisten syksyn kalenterit eivät olleet vielä täynnä.

Tekijät ovat tavanneet nyt etänä, ja tähän asti harjoiteltua aletaan palauttaa mieliin kesällä.

Mainoksissa väärät päivämäärät

Arto Mantelan mukaan kevään lipputulojen menetys koettelee teatteria rankalla kädellä. Vadelmavenepakolaisen kulut ovat lähes 10 000 euroa, josta suurimmat erät ovat markkinointi ja taustanauhojen tuottaminen.

Kaikkien markkinointisopimusten siirtäminen syksyyn ei Mantelan mukaan ole onnistunut, ja painotuotteiden uusiokäytön tekee hankalaksi kevään päivämäärät. Kahviotuotteiden tilaukset teatteri sai peruttua.

Hölmöläiset tulevat Viialaan

Viialan Teatteri sinnittelee nyt pesämunan turvin ja hakemalla säästöä oman teatteritilan sähkö- ja lämmityskuluista. Mantela toivoo myös lippumyynnin vilkastuvan kesän aikana. Lippurahojen palautuksia on Mantelan mukaan ollut jonkin verran, mutta suurin osa ostajista on ollut valmis siirtämään varauksensa syksylle tai vaihtamaan lahjakorttiin.

Vadelmavenepakolaisen lisäksi Viialan Teatteri tuo syksyllä näyttämölle lapsille suunnatun Hölmöläiset, jonka ensi-iltaa on kaavailtu marraskuun alkuun. Myös sen toivotaan paikkaavan keväältä saamatta jäänyttä tulopuolta.

– Toivotaan, että selviämme ilman lainaa. Viialan Teatteri on ollut lainaton teatteri sen jälkeen, kun kymmenisen vuotta sitten saimme teatteritilan maksettua, Arto Mantela kertoo.