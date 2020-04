Akaan kaupunki tiedotti ensimmäisestä vahvistetusta koronavirustartunnasta vastuukunta-alueellaan eli Akaassa tai Urjalassa viikko sitten maanantaina 30. maaliskuuta. Tiistaina 7. huhtikuuta kello 16 tilanne oli edelleen ennallaan. Uusia laboratoriossa vahvistettuja tartuntoja ei ole tullut Akaan kaupungin tietoon. Altistumisen takia karanteenissa oli tiistaina neljä vastuukunta-alueella asuvaa henkilöä.

Akaan kaupungin seuranta perustuu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kautta tulleisiin tietoihin.

Hengitystieinfektiopotilaiden vastaanotolla Viialan terveysasemalla on 17. maaliskuuta ja 7. huhtikuuta välisenä aikana käynyt 244 potilasta.

Viime perjantaina kävijöitä oli kuusi, kun taas maanantaina määrä nousi 18:aan. Tiistaina potilaita oli viisi.

Akaan johtavan ylilääkärin Juhani Grönlundin mukaan maanantait ovat terveydenhuollossa perinteisesti vilkkaita päiviä ja muihin maanantaipäiviin verrattuna määrät ovat pysyneet tasaisina. Maanantaina 23. maaliskuuta potilaita oli 18 ja seuraavana maanantaina 17.

– Maanantaiaamupäivät ja perjantai-iltapäivät ovat aina kiireisiä riippumatta siitä, mistä terveydenhuollon yksiköstä on kyse ja missä päin se on. Näin se vaan on, Grönlund toteaa.

Viialassa otetaan koronanäytteitä

Johtava ylilääkäri Juhani Grönlund kertoo, että Viialan terveysasemalla on otettu koronavirusnäytteitä viime viikosta lähtien. Näytteet toimitetaan tutkittavaksi Fimlabin laboratorioon Tampereelle.

Grönlundin mukaan näytteenottoon pääsyn kriteerit ovat samat kuin Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä.