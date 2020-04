Akaan kaupunki auttaa akaalaisia, joiden on hankala hoitaa kauppa-asioita poikkeusoloissa. Kaupungin kauppakassipalvelu vastaa numerossa 040 335 3673 arkisin kello 9–12.

Akaan kaupungin yrityskoordinaattorin Jukka Turusen mukaan soittoja kaupungin kauppakassipalveluun on toistaiseksi tullut vähän.

Kaupungin numerosta saa tietoa paikallisten ruokakauppojen kotiinkuljetus- ja noutopalveluista sekä muista yksityisistä kauppakassipalveluista. Tarvittaessa myös kaupunki voi ottaa vastaan tilauksen, kerätä ostokset ja toimittaa ne asiakkaalle.

Ostosten maksamiseen on erilaisia tapoja, joista korttimaksu on yleisin, mutta vaihtoehtoja on myös kortittomille asiakkaille. Osassa kauppakassipalveluista käy myös käteinen raha.

Kauppakassipalveluja tarjoavat yritykset veloittavat kotiinkuljetuspalvelusta maksun, joka vaihtelee noin 10 eurosta 15 euroon. Akaan kaupungin oman keräys- ja kuljetuspalvelun hinta on 10 euroa. Kaupungin kauppakassipalvelusta vastaa työllisyyspalvelut.

Koronaviruksen riskiryhmään kuuluvat muun muassa yli 70 vuotta täyttäneet. Valtioneuvosto on velvoittanut yli 70-vuotiaita välttämään mahdollisuuksien mukaan lähikontakteja muiden ihmisten kanssa, koska ikäryhmä on muita alttiimpi saamaan vakavan koronavirusinfektion. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan myös kaupassa ja apteekissa asiointia on syytä välttää.