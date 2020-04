Torstaina 2. huhtikuuta

Kevät taas ”keikkuu”

Vaikka lunta onkin kuluneena talvena ollut varsin niukasti eikä kevät vielä ole kovinkaan kovalla kohinalla alkanut on se jo paikoitellen tehnyt ”pesiään”. Emmanmutkassa vesi on kerääntynyt kaarroksen sisäreunaan eikä ole keksinyt poispääsyä ennekuin traktorimiehet maanantaina tulivat ja avasivat väylän vedelle.

Pääsiäinen mielessä

Sunnuntaina järjestettiin Sampolassa ja Työväentalossa samalla kellonlyömällä pääsiäismyyjäiset. Räntäinen sää lienee vaikuttanut sen, ettei yleisöä ollut ehkä aivan entiseen tapaan, mutta kauppaa kuitenkin tehtiin vilkkaasti. Tarjolla oli mm. eläkeläisyhdistysten valmistamia harrastustöitä, käsitöitä, leivonnaisia, nuorten valmistamia askartelutöitä, kirpputoripöytä jne.

Sampolassa olivat yhdessä Dem. Naiset ja Viiala Eläkeläiset sekä Pioneerit. Työväentalossa puolestaan olivat mukana Viialan Eläkkeensaajat ja Työväenyhdistyksen Naisjaosto. Myyjäiset on varsin nopea toimenpide sillä 15 min. yli yhden Lyyli Hautamäki jo alkoi huutokaupalla myydä ”yli jääneitä” leipomuksia.

Kinkerit – vanha perinne

Olemme kokoontuneet tänne vanhan perinteen mukaisille kinkereille. Kinkerit ovat nykyisin tällaisia sanan viljely tilanteita, joissa me saamme keskustella oikeastaan aiheesta kuin aiheesta. Tänään meillä on aiheena Apostolien tekojen 23 luku ja kristinopissa ihminen. Tällä tavalla avasi kirkkoherra Arvi Kuoppala Viialan Sarkkilan kylän kinkerit, jotka pidettiin Kalle Hakalan talossa.

Kinkerilaitos on saanut alkunsa 1600-luvulla, jolloin tuomiokapitulit määräsivät, että kirkkoherrojen, pappien tai kanttoreiden tulee pitää kinkereitä eli lukusia, joilla tarkistetaan seurakunnan luku- ja kristinopin taidot ennen piispan tarkastusta. Lukkarin kouluissa ja muissa vastaavissa opetettiin lukutaitoa kunkin ajan vaatimusten mukaisesti. Kullakin ajalla oli omat vaatimuksensa. Ensin vaadittiin ulkolukutaitoa, sitten sisälukutaitoa ja kristinopintaitoa. Tällaisia kinkerit ovat olleet aikaisemmin. Viime vuosisadalla ja vielä tälläkin ne saattoivat olla useampipäiväisiä. Nykyisin on säilytetty tämä nimi, mutta nykyiset kinkerit eivät poikkea paljonkaan tavallisesta seurakunta tilaisuudesta. Viialassa on koettu pitää kinkerit Raamattu ja katekismusvoittoisina.

Kinkereitä pidetään kerran vuodessa kussakin kyläkunnassa, ja kun Viialan alueella on seitsemän kyläkuntaa, niin täällä pidetään vuodessa seitsemät kinkerit, joilla käy yhteensä noin 200 ihmistä.