Oliver Lüütseppin tahto toteutui: Virolaisvalmentajan ja Akaa-Volleyn yhteistyö jatkuu – Voitto Köykkä ja Akseli Lankinen maajoukkueleiritykseen, europeleihin tuskin lähdetään

Lentopallon Mestaruusliigan kausi 2019–2020 jää historiaan monella tavalla. Akaa-Volleyn taival kohti valtakunnan kärkeä otti askeleen eteenpäin. Neljäs tila runkosarjassa ja nousujohtoinen kevätkunto antoi odottaa jopa mitalisijoitusta. Kausi päättyi koronaepidemian vuoksi ristiriitaisissa tunnelmissa.

Muita historiaan jääviä tapahtumia ovat muun muassa lentopalloikoni Olli Kunnarin sekä yhden kaikkien aikojen maajoukkuehakkurin Mikko Oivasen siirtyminen parketilta katsomon puolelle.

Koronavirus pysäytti käytännössä koko urheiluelämän. Niin Suomessa kuin muualla. Akaa-Volleyn kannalta katsottuna jatko näyttää kohtuullisen hyvältä. Urheiluseurojen talousahdinko saattaa hidastaa pelaajien liikkumista joukkueesta ja sarjasta toiseen.

– Meidän maajoukkuetason hakkurillamme Urpo Sivulalla on sopimus vielä ensi kaudesta. Upi on kunnossa ja on varmasti ensi kaudellakin liigan pistepörssin kärkinimiä, vakuuttaa Akaa-Volleyn puheenjohtaja Torsti Mahlanen.

Sivula on ilmoittanut, ettei ainakaan toistaiseksi ole maajoukkueen käytettävissä. Muut Akaa-Volleyn kanssa jo sopimuksensa allekirjoittaneet pelaajat ovat Voitto Köykkä, Mikko Kuusela, Nico Nurmesniemi, Teemu Kuusela, Aatu Pöllänen ja Akseli Lankinen.

Näin Akaa-volley olisi lähes valmis aloittamaan tulevan kauden pelit vaikka heti. Toki keskitorjujan tontille ei vielä ole pelaajaa. Pöllänen on hoitanut tuota tehtävää nuorten maajoukkueessa, mutta seurajoukkueessa mies on pelannut hakkurina.

Köykkä kisaa maajoukkueen kakkosliberon paikasta

Suomen lentopallomaajoukkueen ykkösliberona on viime vuosina nähty Lauri Kerminen. Venäjällä ammattilaisuraa rakentava vikkeläjalkainen Kerminen on pelannut itsensä suomalaisen lentopalloyleisön sydämiin. Mies puolustaa aivan uskomattomia hyökkäyksiä tarkasti passarin hyppysiin.

Maajoukkueen kakkosliberona on pelannut Kokkolan Tiikereiden Niklas Breilin. Hänkin on kunnostautunut nimenomaan puolustuspelaamisessa. Ensi vuoden EM-kisoihin valmistautuvan maajoukkueen peräti 33- miehinen valmennusrinki on nimetty. Ja Breilin saa haastajan Akaa-Volleyn Voitto Köykästä.

Breilin ja Köykkä päätyivät päättyneellä kaudella PROLibero-tilaston kärkeen tasapistein. Köykkä erottui edukseen syöttöjen vastaanottajana. Tuleva kesä – jos koronavirus antaa myöden – ja tuleva talvi näyttävät kumpaan liberoon maajoukkueen valmentaja Joel Banks luottaa enemmän.

– Tarkoitus on kyllä Niklas haastaa tosissaan. Olemme molemmat vikkeliä puolustajia ja sikäli tasavertaisia. Ehkä Kermisen haastaminen jää vielä tuleville vuosille, arvioi erinomaisen kauden pelannut Köykkä.

Köykkä astui armeija harmaista siviiliin viime torstaina ja on nyt täysipäiväinen lentopalloilija. Akaa-Volleyn kanssa sopimus kattaa tällä tietoa kauden 2020–21.

Akseli Lankinen on toinen Akaa-Volleyn pelaaja, joka on maajoukkueen laajassa harjoitusringissä. Passarin tontille on tyrkyllä peräti viisi kandidaattia.

– Näen, että Eemi Tervaportti jatkaa ykköspassarina. Sitten meitä on neljä tasaväkistä kisaamassa siitä kakkospaikasta. Luotan, että Banks antaa kaikille tasapuolisesti näytön paikkoja, uskoo Lankinen.

Lankisella on Akaa-Volleyn kanssa sopimus voimassa ensi kaudesta. Sopimus sisältää tosin niin sanotun ulkomaan pykälän, joka on voimassa toukokuun loppuun.

– Taitaa tämä koronaepidemia hiljentää pelaajamarkkinat totaalisesti. Näyttää siltä, että pelaan Akaassa tulevalla kaudella, pohtii Lankinen.

Akaa-Volley tuskin lähteen Challenge Cupiin

Lentopalloliiton päätösten mukaan runkosarjan neljäs tila toi Akaa-Volleylle mahdollisuuden osallistua kansainväliseen Challenge Cupiin. Kauden päättyminen kesken aiheutti ison loven seuran talouteen ja kansainväliset pelit jäävät väliin.

– Kansainväliset sarjat ovat olleet suomalaisille lentopalloseuroille taloudellisesti haasteellisia hyvinäkin aikoina. Emme todennäköisesti osallistu Challenge Cupiin, arvioi Akaa-Volleyn puheenjohtaja Torsti Mahlanen.

– Toki päätöksen asiasta tekee seuran hallitus myöhemmin keväällä, mutta talouden ehdoilla pitää luonnollisesti edetä, painottaa Mahlanen.

Akaa-Volleyn puheenjohtaja on silmiin nähden pettynyt kauden päättymiseen ennen pudotuspelejä.

– Neljäs tila runkosarjassa oli jo enemmän kuin odotimme. Mutta harmittaa tosi paljon pelaajien vuoksi, kun pudotuspelit jäivät pelaamatta. Lüütsepp oli hionut joukkueen kovaan iskuun ja mitalisijat olivat otettavissa, pudisteli Mahlanen päätään.

Oliver Lüütsepp jatkaa joukkueen ruorissa

Virolainen Oliver Lüütsepp kertoi Akaan Seudun haastattelussa 22. maaliskuuta kiinnostuksensa jatkaa Akaa-Volleyn päävalmentajana. Nyt hänen sopimuksensa tulevalle kaudelle on neuvoteltu valmiiksi.

– Jäi tunne siitä, että Oliverin työ jäi kesken. Halusimme antaa hänelle ja joukkueelle uuden mahdollisuuden nousta Mestaruusliigan eliittiin, toteaa Mahlanen.

Akaa-Volleyn joukkue on nyt palautunut pitkän ja raskaan kauden jälkeen. Koronaepidemian vuoksi jokainen on hoitanut kuntoaan omissa oloissaan.

– Näinä viikkoina aloitetaan yksilökohtaisilla harjoituksilla Oliverin ohjeiden mukaan. Kun tämä epidemiatilanne helpottaa, päästään harjoittelemaan ryhmässä. Varsinaiset kuusikkotreenit käynnistyvät vasta syyskuussa, kun päävalmentaja palaa Suomeen, kertoo Mahlanen.

Kauden päätös ilman pudotuspelejä iski Akaa-Volleyn hallitusta, joukkuetta, Fan Clubia ja kaikkia kannattajia vasten kasvoja.

– Kuultuani pudotuspelien peruuntuneen, istuin kahdeksan minuuttia ja mietin. Tulin siinä miettiessäni siihen tulokseen, että minun on ensin kiitettävä joukkuetta kuluneesta kaudesta. Kiitin ja sanoin, että ensi vuonna olemme entistä vahvempia. Nyt siitä hetkestä on kulunut tasan kaksi viikkoa, enkä ole muuttanut mielipidettäni. Tiedän, että vahvoilla ja luotettavilla päätöksillä urheilussa menestyy, lopettaa Akaa-Volleyn puheenjohtaja Torsti Mahlanen.