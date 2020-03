Koulujen etäopetus jatkuu ainakin puolitoista kuukautta – Koko maan ravintolat suljetaan toukokuun loppuun saakka

Suomen hallitus päätti maanantaina jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13. toukokuuta saakka. Hallitus antaa uudet käyttöönottoasetukset eduskunnalle huomenna.

Jatkamisesta on päätettävä tällä viikolla, jotta voimassaolo ehditään käsitellä eduskunnassa ajoissa.

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia tullaan jatkamaan kuukaudella 13. toukokuuta saakka eri kouluasteilla. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Hallitus päätti myös aloittaa pikaisesti valmistelut pohjois- ja länsirajaliikenteen tiukentamiseksi epidemiatilanteen vuoksi sekä laivaliikenteen henkilö- ja matkustajaliikenteen lopettamiseksi lukuun ottamatta tavara- ja rahtiliikennettä.

Hallitus päätti myös, että Suomessa lisätään entisestään näytteenottoa ja testaamista koronavirustapausten selvittämiseksi ja epidemian hillitsemiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta on testattava aina, jos on pienikin epäilys sairastumisesta.

Hallitus antaa huomenna eduskunnalle ravintoloiden, kahviloiden ja anniskelupaikkojen sulkemista koskevan asetuksen. Sulkemisen tarkoituksena on suojata väestöä ja turvata yhteiskunnan toiminta. Aukiolon rajoittaminen on voimassa 31.5. asti, mutta ruuan ulosmyynti on mahdollista.

Hallitus päätti myös vahvistaa valtioneuvoston kansliassa toimivan koronakoordinaatioryhmän (VN COVID-19) kokoonpanoa.