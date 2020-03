Valkeakoskella yhdeksän ihmistä on saanut koronatartunnan ja asetettu eristykseen – Kaupunki ohjeistaa asukkaita vastaamaan kaikkiin puheluihin

Valkeakoskella on todettu perjantaihin 27.3. kello 11:een mennessä yhdeksän koronavirustartuntaa. Tartunnan saaneet henkilöt on asetettu eristykseen, ja heidän lähikontaktinsa on asetettu karanteeniin.

– Sekä eristys että karanteeni ovat tartuntatautilain mukaisia päätöksiä ja niitä tulee ehdottomasti noudattaa, Valkeakosken kaupunki tiedottaa.

Mikäli karanteeniin tai eristykseen määrätyllä valkeakoskelaisella henkilöllä on ongelmia esimerkiksi kauppa- ja apteekkiasioiden järjestämisessä, suositellaan häntä olemaan yhteydessä kaupungin kauppapalveluun numerossa 040 335 7462 ja 040 335 7252.

Nyt kun tartuntatapauksia on alkanut tulla, suositellaan asukkaita noudattamaan maan hallituksen määräämiä varotoimia entistäkin tarkemmin. Lisäksi käsi- ja yskimishygieniasta huolehtiminen on erityisen tärkeää.

– Lisäksi suositellaan, että valkeakoskelaiset vastaisivat puhelimeen, vaikka soitto tulisi tuntemattomasta numerosta. Näin terveyskeskuksesta saadaan mahdollisimman nopeasti yhteys kaikkiin koronavirustartunnalle altistuneisiin henkilöihin, kaupunki ohjeistaa.

Mikäli on jo käynyt koronavirustestissä, suositellaan olemaan koko ajan tavoitettavissa, jotta vastauksesta voidaan ilmoittaa ja mahdollisen tartunnan aiheuttamista toimenpiteistä voidaan ohjeistaa.