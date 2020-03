Pääkirjoitus: Pysy kotona!

Suomalaisten liikkumista kodin ulkopuolella rajoitetaan nyt voimakkaasti. Vaikka rajoitukset ovat vielä vahvoja suosituksia, rajoitukset on syytä ottaa vakavasti. Suositusten selkeä viesti on: pysy kotona.

Emme tiedä koronaviruksesta juuri muuta kuin, että se tarttuu helposti ja on vaarallinen. Se on ennen kaikkea vaarallinen ikäihmisille ja jonkin perussairauden omaaville. Koska virusta ei näe, sen vakavuutta ei ehkä ymmärrä. On uskottava viranomaisia, joiden suosituksien laiminlyöminen saattaa koitua kohtalokkaaksi.

Nyt ei ole aika edes vitsailla koronalla. Teinien suusta saattaa päästä sammakoita, mutta aikuisten vitsailu vaikkapa naapurimaiden suhtautumisesta tilanteeseen on irvokasta, koska joka naapurimaassa on jo kuollut tai kuolee koronaan ihmisiä.

Akaassa suosituksia noudatetaan kiitettävästi. Kauppojen aulat ovat hiljentyneet. Kaduilla ei liiku enää ryhmiä. Kauppojen kassajonoissa ei vielä aina noudateta metrin turvaväliä, joten käyttäytymisen hienosäätöä tarvitaan vielä. Myös kauppiaiden antamia ohjeita on syytä noudattaa.

Kaupunkiin on ilahduttavasti syntynyt apuverkostoja niille, jotka eivät pääse mihinkään tarpeellisia asioitaan hoitamaan. Kaupassa käynnin voi hoitaa joku muu puolestasi. On syytä tarttua tutun apuun, kun sitä kerran tarjotaan. Akaan kaupungin kotisivuilta löytyy avun tarjoajien yhteystietoja. Ystäväpiiristäsi löytyy aina halutessasi myös ihmisiä, jotka osaavat apua välittää tai kauppa-asiasi hoitaa.

Joukossamme elää paljon myös heitä, joilla ei ole läheisiä ja joiden sukulaisetkin ovat kaukana. Heitäkin joukossamme on, joita elämä on viskonut niin, että verkostot ovat jääneet syntymättä. Varsinkin nyt yksinäinen ihminen on todella yksin. Näistäkin ihmisistä on pidettävä huolta. Parhaiten se onnistuu siten, että mietimme keskuudessamme, onko lähellämme esimerkiksi naapurissa kenties yksinäisiä ihmisiä ja otamme reilusti puhelimella yhteyden heihin. Puhelumme saattaa olla hengenpelastus.

Terveydenhuollon palveluksessa työskentelevät toimivat nyt Akaassa ja koko Pirkanmaalla vasta pandemiaan varautuen. Saamme uusia toimintaohjeita päivittäin. Pandemian huippu on vielä edessä, joten nyt varaudutaan ja valmiutta tarpeen tullen kohotetaan. Käyttäytymisemme ratkaisee nyt, minkälainen koronan huippu on ja koska se saavutetaan.

On syytä toivoa, että koronapandemian huippu on mahdollisimman loiva. Silloin järjestelmämme kestää.

Kaiken keskellä meidän on huolehdittava myös terveydenhuoltohenkilöstön jaksamisesta ja terveydestä. Henkilöstön jaksamista koettelee eniten se, jos me terveet ihmiset emme noudata annettuja ohjeita ja toiset joutuvat tekemään kaikkensa, jotta eivät itse sairastu vakavasti sairaita ihmisiä hoitaessaan.

Nyt ei kerta kaikkiaan voi sanoa, että millään ei ole mitään väliä. Oma välinpitämättömyys voi koitua toisten turmaksi, vaikka itse ei sairastuisi, terveydestään välittäisi tai selviäisi koronasta lievällä kuumeella. Koronaa ei saa nyt levittää tietämättäänkään.

Koronapandemia on pistänyt lyhyessä ajassa arvomme uuteen järjestykseen. Toivottavasti tämä on pysyvää. Globalisoituva ja mahdollisimman avoin maailma on hyvä asia, mutta tärkeimpiä asioita meille tässä ja nyt ovat oma ja läheisten terveys, läheisen yhteisön hyvinvointi ja Suomen selviäminen.

Nyt ei ole itsekästä puolustaa suomalaisia arvoja, sanotaan niitä nyt vaikka kodiksi, uskonnoksi ja isänmaaksi.