Viiala-Lehti 40 vuotta sitten: Saimme rahaa valtiolta

Torstaina 20. maaliskuuta

Saimme rahaa valtiolta

Viialan Vanhainkodin uudisrakennukseen on Sosiaalihallitus myöntänyt avustusta 375.000 mk, joka tulee osaltaan huomattavasti helpottamaan kunnan omarahoitusosuutta.

Vaikka vanhainkodin laajennus on jo valmis tulee vanhan puolen saneeraustyöt vielä ”nielemään” markan poikineen.

Kirjallista vahvistusta määrärahoista ei vielä ole tullut, mutta päätös on tehty loppuviikolla ja vahvistus tulee aikanaan perästäpäin.

Oy Matomäen toisen vaiheen kerrostalon rakentamiseen on Asuntohallitus myöntänyt asuntolainaa 995.000 mk. Matomäen ensimmäiseen vaiheeseen myönnettiin viime vuoden puolella lainaa lähes 900.000 mk.

Henkilökohtaisen lainavarauksen sai myös 11 asunnon rivitalohanke, jonka Säästöpankki on käynnistänyt Tillihakaan. Lainojen määrä tulee riippumaan siitä miten kukin asukas on oikeutettu Aravalainaan.

Tikkaajien ammattikurssi alkoi

Nahkateollisuuden lähinnä kenkäteollisuuden tikkaajien ammattikurssi on käynnistynyt Viialan Kartanon tiloissa. Tällä ammattikurssikeskuksen järjestämällä kurssilla on ammatin perustietoja oppimassa 12 henkilöä. Kurssin päätyttyä on tiedossa kurssilaisille työpaikka, sillä Aaltosen Tehtaiden on tarkoitus käynnistää Viialan Nahkatehtaalla kenkätehtaan neulomo kurssin päätyttyä.

Viialan komppania koolla

Talvisodan päättymispäivä tulee mielissämme säilymään unohtumattomana muistopäivänä, sanoi Reino Huhtala puheessaan Viialan sankarihaudalla lauantaina. Neljä vuosikymmentä aikaisemmin hän oli toiminut talvisodassa komppanianpäällikkönä ns. Viialan komppaniassa, joka nyt oli kokoontunut sodanpäättymisen muistotilaisuuteen.

105 kunnian päivää. Suomen kansa löysi silloin identiteettinsä, se nousi puolustamaan kotiansa ja kansansa perinteitä. Koko kansa oli mukana, sen huomasi myös kotirintaman aktiivisuudesta. Suomi säilyi ja siniristilippu sai jäädä liehumaan. Ymmärrämme mikä arvo on viljellä omaa maata. Suomi on hieno maa verrattuna muihin, ainakin meille suomalaisille, puutteita kyllä on, mutta ponnistelkaamme niiden poistamiseksi yhdessä.