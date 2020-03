Pirkanmaalla todettiin sunnuntain 15.3. aikana laboratoriotesteillä kaksi uutta koronavirustartuntaa. Toinen tartunnoista todettiin Valkeakoskella Roukon koulun neljännen luokan oppilaalla. Tartunta liittyy matkailuun Itävallassa.

Oppilas on ollut koulussa tartuttavana, ja oppilaan luokka ja sitä opettaneet henkilöt ovat nyt karanteenissa. Opetusta järjestetään poikkeusjärjestelyin.

Koronavirukselle altistuneita on lisäksi oppilaan perheessä ja harrastusryhmässä. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedotti maanantaina aamupäivällä, että altistuneita on noin 80. Sittemmin määrä on päivittynyt ylöspäin, ja altistuneita on 100.

Toinen Pirkanmaalla sunnuntaina todettu tartunta liittyy aiempiin Kangasalla todettuihin tapauksiin. Sairastunut on ollut karanteenissa altistumisen takia.

Molemmat sairastuneet ovat hyvävointisia.

Pirkanmaalla on tähän mennessä todettu 23 laboratoriotesteillä varmennettua koronavirustartuntaa.

Juttua päivitetty kello 13.56: Muutettu altistuneiden määrä, joka 80:n sijaan on 100.