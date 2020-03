Pysähdy hetkeksi: Yli 2000 vuotta sitten Israelissa eli nuori tyttö nimeltä Maria, ja hänet muistetaan vieläkin

Suomen luterilaisissa kirkoissa vietämme ensi sunnuntaina 25.3. marianpäivää. Miksi ihmeessä? Marian nimipäivähän on 15.8.

Hieman asiaa pohdittuaan voi huomata, että ensi sunnuntaista jouluun on yhdeksän kuukautta. Marianpäivästä käytetään myös nimitystä Marian ilmestyspäivä, sillä Luukkaan evankeliumin mukaan enkeli Gabriel ilmestyi nuorelle neitsyt Marialle ilmoittamaan tulevan messiaan syntymästä. Perimätiedon mukaan Maria on ollut 14-vuotias tyttö. Tuohon aikaan juutalaisessa kulttuurissa oli mahdotonta menettää neitsyytensä ennen avioliittoa. Raamatun mukaan Maria kertookin, ettei tiedä mitään miehestä. Enkeli sanoo: ”Pyhä Henki tulee sinun yllesi Korkeimman Voima peittää sinut varjollaan, ja siksi myös lapsi on Pyhä, ja Häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi.” (Luuk. 1:35)

Maria vastasi rohkeasti ja uskollisesti enkelille: ”Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanot.” (Luuk. 1:38) Moniko meistä tänä päivänä olisi yhtä luottavainen? Saattaisimme kyseenalaistaa koko enkelin ilmestymisen sekä keskustelemisen henkiolennon kanssa. Miettisimmekö, miksi juuri minä? Mitä tämä tarkoittaa ja mitä tästä seuraa? Mielen päällä saattaisi olla toisten ihmisten asenteet raskaaksi tulemisesta.

Marian on täytynyt tuntea tilanteesta häpeää ja ihmetellä asian absurdiutta, miltä se varmasti tänäkin päivänä tuntuisi. Raamatun mukaan Maria kuitenkin päätti ottaa tehtävän puhtain sydämin ja luottamuksella vastaan.

Tuohon aikaan Maria ei ollut edes naimisissa, mutta hän oli kihloissa Josef-nimisen miehen kanssa. Josef reagoi neitsyt Marian raskauteen niin, kuin kuka tahansa meistä saattaisi. Hän ei uskonut ja halusi purkaa kihlauksen. Enkeli ilmestyi myös hänelle, ja Josef luotti enkelin sanaan Marian tavoin. Enkeli Gabrielin ilmestymisestä alkoi tapahtumasarja, joka kantaa vielä tähänkin päivään asti.

Jouluevankeliumista moni meistä muistaa Josefin ja raskaana olevan Marian matkan Betlehemiin. Matka oli noin 140 kilometriä, ja kävellen se kestäisi suunnilleen 28 tuntia. Tätä matkaa voimme verrata kävellen Tampereelta Jyväskylään. Matka on ollut helteinen sekä vaivalloinen kulkea raskaana olevalle naiselle aasin selässä.

Betlehemistä ei löytynyt raskaana olevalle äidille asianmukaista paikkaa synnyttää. Jeesuksen syntymän jälkeen Maria, pieni Jeesus-vauva ja Josef joutuivat jälleen kokemaan raskaan matkan vainon alaisena kohti Egyptiä. Nuori perhe eli pakolaisina vieraassa maassa. Maria koki raskaan hetken, kun Jeesus katosi 12-vuotiaana pääsiäisjuhlissa. Äidin sydämessä on täytynyt olla suuri helpotus, kun Jeesus löytyi temppelistä rukoilemasta. Kaikissa näissä koettelemuksissa Jumala oli lähellä Mariaa ja hänen perhettään, kuten myöhemmissä Marian ja Jeesuksen elämänvaiheissa.

Marian suurin uhraus oli antaa poikansa opettajaksi, vainotuksi ihmisille ja lopulta ristille uhrattavaksi – vapahtajaksi. Kaiken tämän piti tapahtua, että ihmiskunta pelastuisi. Tämänkin jälkeen Marialla riitti uskoa ja rohkeutta kertoa ihmisille ilosanomaa pelastuksesta.

Yli 2000 vuotta sitten Israelissa eli nuori tyttö nimeltä Maria, ja hänet muistetaan vieläkin.

Satu-Tuulia Halkosaari

Kirjoittaja on Akaan seurakunnan diakoniatyöntekijä