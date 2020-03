Keskiviikkoilta oli Akaa-Volleylle historiallinen. Päivämäärä 11.3.2020 kannattaa kirjata ylös seuran muistioihin. Hallitseva Suomen mestari ja Suomen Cupin voittaja VaLePa kaatui nyt ensimmäisen kerran.

Voitto haettiin Tampereelta Kauppi Sport Centeristä lukemin 1–3 (22–25, 25–17, 19–25, 22–25). Akaa-Volley on nyt päihittänyt vähintään kertaalleen kaikki lentopallon mestaruusliigajoukkueet.

– Kaikki kunnia Akaalle. Heidän hyökkäyspelinsä oli tänään vahvaa, ja etenkin nelospaikan nopeisiin kuvioihin emme päässeet kiinni, tunnusti VaLePan valmentaja Janne Kangaskokko.

Alku oli Akaa-Volleyn näytöstä

Akaa-Volley hallitsi ottelun alkua. Ensimmäisen erän puolivälissä näytti siltä, että VaLePa kaatuu selkeästi. Akaalaiset johtivat parhaimmillaan kuudella pisteellä, mutta loppua kohden ote hieman lipsui ja sastamalalaiset kirivät lähes rinnalle.

Ensimmäisen erän voiton avaimina olivat Enderwin Herreran onnistuneet syötöt ja tasaisen tuloksekas hyökkäyspeli. Urpo Sivula teki viisi pistettä ja Panu Pitkänen sekä Herrera neljä pistettä kumpikin. VaLePan vastaanotto toimi paremmin, mutta se ei kyennyt hyödyntämään 65 prosentin hihapeliään verkolla.

Erän tilastoista löytyy kuluvalle kaudelle harvinainen tieto. Akaa-Volley hävisi vastaanoton tarkkuudessa selkeästi, mutta hyökkäyksissä onnistuttiin tasan yhtä hyvin kuin VaLePa. Aiemmin tilanne on ollut toisin päin, Akaan vastaanotto on toiminut mutta verkolla on ollut vaisumpaa.

VaLePa vei toisen erän

Toisessa erässä VaLePa pommitti Herreraa aloituksillaan. Kokenut pelimies ei sitä säikähtänyt, vaan taisi saada lisää energiaa. Hyökkäysten tehot vain kääntyivät kakkoserässä ykkösen peilikuvaksi. Tällä kerralla VaLePan nimivahvasta ryhmästä onnistuivat muutkin kuin hakkuri Mikko Oivanen (5/+3). Hieman ailahtelevasti pelaava Niko Suihkonen kirjautti 4/+4 ja hyvään kevätkuntoon noussut keskipelaaja David Petterson 4/+3.

Samaan aikaan akaalaisten syömähammas Urpo Sivula jäi poikkeuksellisesti miinuksille (3/-1), eikä laitahyökkääjiltä tullut tulitukea. Keskipelaajat Mart Naaber ja Panu Pitkänen hoitivat tonttinsa moitteetta, mutta passari Akseli Lankinen ei kyennyt käyttämään näiden ulottuvuutta riittävästi. Kummallekin tuli vain kaksi passia erän aikana.

Hienoja taistelupalloja

Ottelun kolmannessa ja neljännessä erässä nähtiin pitkiä ja varmasti yleisöä viihdyttäneitä palloja. Akaa-Volley oli näiden päättämisessä tehokkaampi. Kun libero Voitto Köykkä onnistui kaivamaan palloja peliin vaativistakin paikoista ja muut saivat raastettua niistä pisteitä, koko joukkueen energiatasot näyttivät nousevan ratkaisevasti.

Kolmannen erän kaksi viimeistä palloa olivat poikkeuksellisen näyttäviä. Molemmissa ratkaisijana oli Akaa-Volleyn parhaana palkittu Enderwin Herrera.

Ensimmäisessä nähtiin ehkä koko liigakauden nopein hyökkäys. Lankinen tarjosi lähes puolesta kentästä Eddylle passin, joka ei noussut kuin juuri pallon verran verkkopinnan yläpuolelle. Torjunnalla ei ollut mitään mahdollisuuksia ehtiä mukaan.

Jälkimmäisessä Sivula passasi kaukaa sivurajan takaa tarkan hihapassin joukkueensa parhaana palkitulle Herreralle. Tämä löysi aukon VaLePan torjunnasta ja tuuletus sai alkaa.

Neljännen erän alussa Akaa-Volley oli todella terävänä verkolla. Torjuntapisteitä ei juuri tullut, mutta vaimennuksia sitäkin enemmän, ja hyökkäyksissä onnistuivat tasaisesti kaikki. VaLePa sen sijaan joutui ratkaisuerässä nojaamaan lähes yksistään Oivasen iskukäteen.

Kaiken kaikkiaan Akaa-Volleyn voitto perustui tasaisempaan suorittamiseen. Kentän kovimmat lukemat 23/+17 löytyvät Oivasen sarakkeesta. Mutta kotijoukkueen laiturit Suihkonen (12/+3) ja Erik Sundberg (7/0) esiintyivät vaisummin kuin akaalaisten Eetu Pennanen (13/+7) ja Herrera (15/+8). Sivula teki suurimman osan Akaa-Volleyn pisteistä (21/+9), mutta jäi siis hakkurien mittelössä kakkoseksi.

Akaa-Volleyn valmentaja Oliver Lüütsepp kertoi joukkueensa olevan valmis pudotuspeleihin.

– Oli hyvä, että voitto saatiin tänään kaivettua. Se teki hyvää pelaajien itseluottamukselle ratkaisupelien lähestyessä. Saimme pelata ilman paineita, koska runkosarjasijoitus on jo varma. Ehkä se toi joukkueeseen tarvittavaa rentoutta, aprikoi Lüütsepp.

Mestaruusliigan runkosarja päättyy tulevana viikonloppuna. Akaa-Volley kohtaa kotisalissaan Raision Loimun sunnuntaina kello 17.