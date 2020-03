Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu ensimmäinen koronavirustartunta. Tartunta varmistui keskiviikkona 4.3.

Tartunta on saatu Pohjois-Italiasta. Tartunnan saanut 44-vuotias potilas on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Tartunnalle on altistunut kolme lähikontaktia, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Sairaanhoitopiiri ja paikalliset terveydenhuollon viranomaiset jatkavat tilanteen selvittämistä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä 12 koronavirustartuntaa.

THL seuraa kansainvälistä tilannetta ja päivittää tietoja sivulle:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Lisätietoja taudista löytyy osoitteesta:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

Ohjeet epäiltäessä koronavirustartuntaa Pirkanmaalla löytyvät täältä:

https://www.tays.fi/fi-FI/Toimi_nain_uuden_koronaviruksen_aiheutta(103636)

Valtakunnallinen neuvontapuhelin palvelee numerossa 0295 535535 arkisin kello 8–21 ja lauantaisin kello 9–15.