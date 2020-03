Lentopallon Mestaruusliigan runkosarja lähestyy päätöstään. Akaa-Volley on jo varmistanut liigauransa parhaan sijoituksen. Joukkue sijoittunee runkosarjan neljänneksi. Pudotuspelit ratkaisevat lopullisen sijoituksen.

Koska Akaa-Volleyn asema on käytännössä varma, valmentaja Oliver Lüütseppillä on mahdollisuus kokeilla erilaisia kokoonpanoja ja taktiikkaa.

Hurmos vei selkeästi 3–0

Viime torstai-iltana Karelian Hurmosta vastaan Joensuussa Akaan avauskuusikkoon lähtivät Teemu Kuusela, Enderwin Herrera, Panu Pitkänen, Akseli Lankinen, Aatu Pöllänen ja Aleksi Kaatrasalo. Voitto Köykkä oli jälleen kerran liberon tontilla.

Urpo Sivula ei ollut lainkaan mukana, ja luotettavat Joni Mikkonen ja Eetu Pennanen olivat vaihtonurkkauksessa. Lüütseppillä on laadukkaita vaihtoehtoja käytössään.

Kentällä kävivät edellisten lisäksi myös Nico Nurmesniemi, Mikko Kuusela ja Mart Naaber, joten Vastustajat eivät voi kuin arvailla Akaa-Volleyn kokoonpanoa.

Hurmos kykeni alusta asti kesyttämään akaalaisten syötöt hyvällä varmuudella. Vastaanotto toimi lähes 60 prosentin tarkkuudella. Ei siis ole ihme, että joukkue hyökkäsi vieraitaan paremmin. Lopputulos oli Hurmoksen eduksi 3–0 (25–20, 23–25, 22–25)

Karelian Hurmos taistelee tiukasti pudotuspeliviivalla Ettan, Raison Loimun ja Vantaa Ducksin kanssa. Akaa-Volleyta vastaan se saalisti itselleen kolme sarjapistettä lisää.

Savo Volley ei antanut Akaan yllättää

Mestaruusliigassa on kolme ennakkosuosikkia. VaLePa on edellisen kauden mestarina ja viimeisten vuosien kestomenestyjänä ykkössuosikki. Hurrikaani Loimaa on voittanut jo kahdeksan mitalia, mutta mestaruus puuttuu. Ja Savo-Volley on ilmoittanut tavoitteekseen olla Suomen paras.

Kaikkien yllätykseksi Akaa-Volley on noussut kiusaamaan ennakkosuosikkeja. Se on voittanut Savo Volleyn ja Hurrikaanin kertaalleen ja haastanut VaLePan tasaväkisesti.

Viime perjantaina Iisalmessa Savo-Volley kuitenkin voitti Akaa-Volleyn puhtaasti 3–0 (25–21, 25–12, 25–18).

Ainoa osa-alue, jossa savolaiset antoivat Akaa-Volleylle tasoitusta, oli aloitussyötöt. Kotijoukkue epäonnistui peräti 16 kertaa, kun Akaa-Volley antoi vastustajalle vain viisi pistettä syöttövirheillä.

Torjuntapisteet menivät Savo Volleylle 15–5. Akaalaisten hyökkäyssuunnat oli huolella vakoiltu. Savon hakkuri Olli-Pekka Ojansivu ja maajoukkueen yksi tukipilareista Antti Siltala hoitivat tonttinsa vastustamattomasti. Edellinen kirjautti tehot 20/+10 ja jälkimmäinen 13/+7

Molemmat nuoret maajoukkueessakin esiintyneet passarit Akaan Akseli Lankinen ja Savon Fedor Ivanov esiintyivät edukseen. Heidät palkittiin joukkueidensa parhaina. Etenkin Ivanovin saldo on komea 7/+6. Tulosta selittää viisi tappotorjuntaa.

Team Lakkapää oli vastaantulija

Akaa-Volleyn miehistö taisi sisuuntua, kun Aamulehti moitti joukkuetta veltoksi Savo Volley -kohtaamisen jälkeen. Maanantai-iltana kotipelissä ei velttoudesta näkynyt merkkiäkään. Team Lakkapää sai lähteä kotimatkalle ilman sarjapisteitä. Lukemat olivat melko tylyt 3–0 (25–12, 25–14, 25–11).

Akaa-Volley vei ottelua alusta lähtien suvereenisti. Kentällä nähtiin tällä kerralla kokoonpano Joni Mikkonen, Akseli Lankinen, Urpo Sivula, Mart Naaber, Aleksi Kaatrasalo, Enderwin Herrera ja liberona Voitto Köykkä.

Kotijoukkue onnistui syöttöpelissä hyvin, ja Lakkapään passari Jani Sippola juoksi ympäri parkettia pallojen perässä. Akaa-Volley teki ottelussa peräti 11 pistettä suoraan syötöllä. Lakkapään hyökkäykset Akaa-Volley torjui pisteen arvoisesti 14 kertaa.

– Torjuntapisteiden iso määrä oli seurausta sekä hyvästä syöttötyöskentelystä että huolellisesta verkkopelaamisesta, kiitteli Akaan valmentaja Oliver Lüütsepp joukkuettaan.

Lakkapään valmentaja Henri Tuomi noituu joukkueensa loukkaantumiskierrettä. Rovaniemeläiset olivatkin matkassa vain yhdeksän pelaajan voimin.

Akaa-Volleyn pistekuningas ja samalla joukkueen paras pelaaja oli Mikkonen (13/+11). Sivulan kohdalla tilastoissa lukee (10/+7).