Tiistaina 26. helmikuuta

Sotkia hallitsi kylienvälisiä

Kylmäkosken kylien välinen viestikilpa sujui sähäkästi Veikkojen majan maastossa lauantaina. Viesteissä jylläsi Sotkia vieden kaikkiaan kolme viestivoittoa, Sotkia voitti yleisen, alle 14-vuotiaiden tyttöjen ja 16-vuotiaiden poikien viestit. Naisten viestin voitto meni asemalle ja 12-vuotiaiden poikien kirkonkylään.

Lehtiavustajat jatkokurssille

Toijalan Seudun lehtiavustajille, seurojen ja yhdistysten sihteereille ja tiedottajille järjestää Toijalan kansalaisopisto lehtiavustajien jatkokurssin. Tälle 16 tunnin pituiselle kurssille toivotaankin vilkasta osanottoa.

Lehtiavustajan jatkokurssi alkaa ensi viikon keskiviikkona 5. maaliskuuta ja piiri kokoontuu Toijalan Seudun toimituksessa keskiviikkoisin klo 18–19.30 päätoimittaja Kalle Siukolan johdola kahdeksan kertaa.

Jatkokurssilla tehdään työnäytteenä oma kurssijulkaisu ja kurssiohjelman puitteissa jatketaan perehtymistä uutis-, haastattelu- ja selostustekniikkaan ja lehtikuvaukseen. Oman kurssijulkaisun teon yhteydessä paneudutaan sanomalehden graafiseen ulkoasuun ja tutustutaan kirjapainotekniikkaan.

Kurssin tavoitteena on kouluttaa kurssilaista mahdollisia lehtiavustajia sekä olla toisaalta eräänlaisena valmentavana kurssina sanomalehtialalle aikoville.

Aarnesta pilkkimestariksi

TSEN:n pilkkimestaruudet ratkaistiin Pälkäneen Mallasvedellä kauniin sään ja runsaan osanoton merkeissä. Kilpailun voittajaksi selviytyi Aarne Hallberg, saaden myös suurimman kalan palkinnon.

Laturetki siirtyy

Pakkasherra on kai ollut niin ihastunut pakkasmittarin elohopean kuristamiseen, että on lähes kokonaan unohtanut toisen talvelle ominaisen asian, lumen: Mitä nyt vähän on hyppysillään sitä ripotellut sinne sun tänne.

Toijalan vapaa-aikatoimiston väki on kuin kissa pistoksissa: Laturetken piti olla jo ensi sunnuntaina, mutta metsät ovat lumettomina. Vielä ei väki kuitenkaan ole uskoaan menettänyt. Onhan ainakin almanakan mukaan vielä muutamia talvisunnuntaita jäljellä. Ehkä sitä lunta sieltä vielä… arvellaan.