Torstaina 21.2.

Vakava onnettomuus lyseon portailla

Kaksi miestä loukkaantui vakavasti maanantai-iltana Lukion portaissa. Toinen miehistä löi päänsä kaatuessaan betoniin ja samalla kaatuessaan löi jalkansa läheiseen metallitolppaan, jolloin sääriluu murtui. Lähellä ollut toinen mies juoksi hätäisesti apuun ja kaatui portaissa loukaten selkänsä pahoin.

VPK:n ensiapukurssin oppilaat olivat juuri yhdessä luokassa tekemässä kirjallisia loppukokeitaan kun heidät yht’äkkiä hälytettiin tämän tapahtuman eteen. Tapahtuma oli luonnollisesti lavastettu, mutta siihen tuli suhtautua aidon tilanteen vaatimalla vakavuudella, ottaen huomioon kaiken opetetun.

Kysely päivähoidon tarpeesta Viialassa

Lasten päivähoitopalvelujen kehittämistä varten sosiaalilautakunta on päättänyt suorittaa kunnan alueella lasten päivähoidon tarvetta selvittävän kyselyn. Kyselylomake postitetaan helmikuun kuluessa lapsilisärekisterin perusteella 1 – 10 vuotiaiden lasten vanhemmille.

Tällä hetkellä lasten päivähoito on kunnassa järjestetty päiväkotihoitona. Tulevaisuuden tavoitteena on, että päiväkotipaikkojen lisäksi kunnalla olisi tarjottavana myös ohjattua perhepäivähoitoa ja että päiväkotipaikkoja saataisiin lisää varsinkin pienille 0 – 3 vuotiaille lapsille, joiden kohdalla hoitopaikoista on todettu vielä olevan eniten pulaa.

Valtuusto hyväksyi kunnan ja VPK:n sammutussopimuksen

Viialan kunnanvaltuusto siunasi tiistaisessa kokouksessaan kunnan ja Viialan VPK:n välisen sopimuksen sammutustoimen hoitamisesta. Uusi sopimus sisältää tarkemmat määräykset hälytysvalmiudesta ja palo- ja pelastustehtävien hoitamisesta. Palotoimen hoidon vuotuiskorvaus sovittiin 30.000 markan suuruiseksi, aikaisemmassa sopimuksessa se on ollut 15.000 mk. Samalla palokaluston hoito ja huoltokustannukset on siirretty kunnan maksettavaksi. Uudessa sopimuksessa on lähdetty uuden palolain asettamista velvoitteista ja ne on pyritty ottamaan huomioon. Sopimus on voimassa kaksi vuotta kerrallaan ellei irtisanomista tapahdu.