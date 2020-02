Tiistaiseurassa kokemuksia ja näkemyksiä Maltan matkalta

Tiistaiseuran kuvakerronnan aiheena 18. helmikuuta on Malta.

Malta on pieni saarivaltio Euroopan ja Afrikan välissä, ja sillä on omaperäinen kulttuurinsa. Asukkaita on noin 400 000 ja autokantaa sitä enemmän. Puustoa ei saarivaltiossa juurikaan ole.

Maltan viralliset kielet ovat perinteinen vanha foinikialaistaustainen maltan kieli ja englanti. Saarivaltio on ollut valloittajien kiinnostuksen kohde, ja viimeksi se irrottautui brittiläisestä imperiumista vuonna 1964. Kymmenen vuotta myöhemmin Malta julistettiin tasavallaksi.

Maltan risti on tunnetusti johanniittojen tunnuskuvio, ja Malta on ollutkin vanhan ritarijärjestön viimeisin merkittävä kiinnekohta Jerusalemin ja Rodoksen jälkeen. Maltan lipun ristikuvio on Yrjön risti, joka Englannin valtakaudella vuonna 1943 lisättiin lipun kuviointiin.

Tiistaiseura kokoontuu Toijalassa Seniorituvalla 18.2. kello 15. Tilaisuus on avoin kaikille.