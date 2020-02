Lehti tekee mainostajille uudenlaisia bannereita – ”Banneri toimii silloin hyvin, kun se herättää uteliaisuuden ja antaa tietoa”

Pirmedioiden paikallislehtien nettisivuilla on otettu käyttöön uudenlainen työkalu mainospalkkien eli bannerien tekemiseen. Mainostajille tehdään räätälöityjä bannereita, jotka sisältävät nykyisin aiempaa enemmän visuaalisia elementtejä ja liikettä.

– Uusien bannerien ulkoasua on kiitelty, koska ne ovat eläväisiä ja niistä saa paljon informaatiota. Banneri toimii silloin hyvin, kun se herättää nettikävijän uteliaisuuden ja antaa tietoa, kertoo asiakkuuspäällikkö Piia Kylliäinen Lempäälän-Vesilahden Sanomista.

Sama työkalu on käytössä myös Akaan Seudussa, Sydän-Hämeen Lehdessä ja Ylöjärven Uutisissa. Uusi bannerijärjestelmä tulee lähikuukausina käyttöön myös Oriveden Sanomiin.

– Uusi bannerityökalumme on loistava ja saamme sillä mainostajalle tehokkaita kampanjoita aikaan, Kylliäinen sanoo.

– Fakta mainostamisessa on edelleen aina se, että omaa viestiä on toistettava. Bannerin olemassaolo on siksi merkityksellinen, hän huomauttaa.

Bannerilla tavoittaa Piia Kylliäisen mukaan myös ne digitilaajat, jotka eivät lue näköislehteä, vaan lukevat uutisensa nettisivun uutisvirrasta.

– Lukijoista yhä useampi lukee lehden jutut tuoreeltaan diginä. Palvelemme bannerilla siis sekä lukijaa että mainostajaa, hän näkee.

– Meidän sisältömme on kuitenkin se, minkä takia sivustolle tullaan. Olemmehan alueemme suurimpia sisällöntuottajia, Kylliäinen painottaa.

Näkyvyyttä on mahdollista saada myös sisältömarkkinoinnilla, eli joko lehden tai asiakkaan tuottamalla sponsoroidulla jutulla.

– Sisältömarkkinointijutut ovat uutisvirrassa näkyvästi esillä, ja useasti ne ovat viikon luetuimpia juttuja, Piia Kylliäinen sanoo.

Yritys saa ilmeensä mukaista mainontaa

Bannerien ulkoasun suunnittelee lehden tuottaja. Lempäälän-Vesilahden Sanomissa tuottaja Soile Virtanen luo mainoksille visuaalisen ilmeen.

– Kiinteistönvälitys- tai autofirma voi haluta erilaista ilmettä kuin vaikkapa leipomo tai parturi-kampaamo. Minun osanani on puristaa asiakkaan kuvat ja grafiikat mainosmuotoon sen pohjalta, mitä yritys haluaa tuoda esiin, hän kertoo.

Mainostaja sopii bannerista ensin myyjän kanssa ja käy läpi sen sisällön ja tavoitteen, eli halutaanko sillä esimerkiksi välittää tietoa tai ohjata yrityksen nettisivuille kävijöitä. Sitten banneri siirtyy tuotantoon.

– Aiemmin bannerit olivat staattisia kuvia, ja kaikki tieto piti kertoa yhdessä kuvassa. Nyt kuvat ja tekstit ovat vaihtuvia. Bannereista tehdään erikokoisia, siis optimoidaan eri päätelaitteilla toimiviksi, Soile Virtanen selvittää.

Perinteisiin bannereihin verrattuna uusien tekeminen on nopeampaa.

– Jos asiakas sopii bannerista myyjän kanssa aamulla, se voi olla jo hetken päästä valmis. Paljon tietysti riippuu aineiston laadusta ja määrästä, Virtanen huomauttaa.

– Bannerista tehdään tarkoitukseensa sopiva, jotta asiakas saa yrityksensä ilmeen mukaista mainontaa, hän sanoo.