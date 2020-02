Toijalan Rakennustarvike on palvellut asiakkaitaan vuodesta 1957.

Tehokkaan mainonnan Akaan Seudussa yritys aloitti vuonna 2010 ja samalla tiellä ollaan edelleen.

Kauppias Jani Aaltonen on tyytyväinen. Viikottaiset mainokset lehdessä sekä puolen sivun ja koko sivun erilaiset kampanjat ja kausimainokset ovat tuoneet lisää tunnettavuutta ja näkyneet myynnin kasvuna sekä uusina asiakkaina. Vuotuinen markkinoinnin suunnittelu Akaan Seudun kanssa sekä etukäteen sovitut mainokset lehteen ovat tuoneet myös helpotusta vuoden rungon suunnitteluun. ”Se tuo runkoa omaankin tekemiseen”, Jani naurahtaa.

Ystävänpäivä- ja kevättapahtuma ovat ottaneet paikkansa yrityksen vuosikellossa ja näissä paikallislehden etusivu on osoittautunut erinomaiseksi ratkaisuksi. Väkeä on riittänyt.

”Ei pidä olettaa, että kaikki tuntevat yrityksesi entuudestaan. Maailma muuttuu. Siksi suosittelenkin säännöllistä mainontaa Akaan Seudussa lämpimästi”, Jani toteaa.

