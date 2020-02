Toijalan Seutu 40 vuotta sitten: SM-voitot Tampereelle – Ilpo Haarala toisena

SM-voitot Tampereelle – Ilpo Haarala toisena

Parinkymmenen asteen pakkanen kiusasi VII Toijalan Jäärata-Ajoja sunnuntaina satamassa. 100-päinen osanottajajoukko oli kaikin puolin rataan ja järjestelyihin tyytyväinen. Seisova ilma ja kova pakkanen häiritsivät yleisön näköaloja sekä kuljettajien ajamista ja vielä moottoreiden toimintaakin. SM-lähtöjen voitot menivät molemmat tamperelaisten nimiin ja parhaiten piti järjestäjien mainetta yllä Ilpo Haarala sijoittuen toiseksi ryhmän 5 yli 850 ksm lähdössä näyttävällä ajollaan.

Akaaseen valitaan kirkkoherra maaliskuussa

Akaan kirkkoherran vaalit järjestetään maaliskuussa 23.3. Vaalin toimittaa Urjalan seurakunnan kirkkoherra Keijo Väkevä.

Tuomiokapituli on jo määrännyt ehdokkaiden vaalinäytepäivät. 1. ehdokassijalla oleva Heinolan kaupunkiseurakunnan kappalainen Jaakko Sipiläinen antaa vaalinäytteensä 2.3.

2. ehdokassijalla oleva Imatran kolmas kappalainen Matti Tuomisto antaa vaalinäytteensä 9.3. ja 3. ehdokassijalla oleva Nurmijärven toinen kappalainen Sauli Laakso 16.3.

Kultakuume

Kuluva viikko tekee Suomen kansan jälleen yhdessä asiassa yksimieliseksi, kun televisioruudusta ja radiosta seuraamme talviolympialaisia. Urheilukansana jännäämme omiemme menestystä Lake Placidissa. Ennakko-odotukset ovat suuret, kultaisiakin mitaleja olisi tuotava kisatuliaisina kotimaahan.

Talviolymopialaiset tulevat hallitsemaan huomisesta keskiviikosta tapahtumia 25. helmikuuta saakka. Suomen joukkueen saalis on vaihdellut talvikisoissa kolmesta kymmeneen mitaliin.

Suomalaisia urheilijoita on mukana Lake Placidissa 54. Joukkueemme johdon odotukset seitsemästä mitalista ovat varmasti realistiset, jos onni ei käännä selkäänsä miehille ja naisillemme. Urheiluhan on tiukkaa huipputasolla ja harmittavat sekunnit ja kymmenykset saattavat erottaa hyvin sijoittuneen urheilijan kirkkaimmista mitaleista.