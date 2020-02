Torstaina 7. helmikuuta

Pakkanen paukkuu

Viime aikoina on pakkanen todella tullut meille kaikille tutuiksi.Lämmintä vaatetta on joutunut etsimään päälleen paljon, eikä ulkona liikkuminen ole muutenkaan paljon innostanut. Onhan harmittavaa, että ulkona paistaa aurinko pilvettömältä taivaalta ja kirkkaat hanget suorastaan huutavat hiihtäjiä. Mutta, mutta, kun astuu ovesta ulos, niin jo tekee mieli takaisin sisälle. Pikainen vilkaisu pakkasmittariin kertoo uskomattoman totuuden; –24 astetta. Pakkanen haittaa kaikkia kuntourheilijoita ja muitakin, jotka haluavat liikkua ulkona.

Fasaanipari keskikylällä

Tiistaina nähtiin kahden fasaanin koikkelehtivan lumessa T-marketin takaa pellon yli edelleen Peltosen tontille. Kuvaaja ei saanut kumpaakin yht’aikaa kuvaan, mutta toinen lymysi päänsä lehdettömän puskan taa ollen olevinaan piilossa. Ihmeemmin ihmisarkoja ne eivät tuntuneet olevan, joskaan ei aivan lähellekään päästäneet. Hetken kuluttua ne pitkä pyrstö viuhuen lähtivät lentoon jälleen uusia maisemia kohti.

Kaira teräväksi

Niin voi aivan hyvin tehdä, tällä hetkellä ei juuri kannata reikää vääntää mikäli on uskomista kalakalenterin ennusteeseen. Monet kuitenkin väittävät, että hyvää kannattaa koettaa vaikka ei saisikaan. Niinpä esim. kunnon kohentajana reiän vääntö paksuun jäähän on mainio keino. Saattaahan olla myös, että siellä joku ”vastarannan kiiski” liikkuu ja syö kaikesta huolimatta.

Uusi sairasauto

Etelä-Pirkanmaan kansanterveystyön kuntaliitolle on saatu uusi sairasauto. Se on Mercedes Bentz ja rakennettu henkilöautoalustalle. Edellinen oli pakettiauton alustalle. Uusi auto on potilaalle miellyttävämpi totesivat sairasauton kuljettajat Kalle Niemelä ja Risto Lähde. Uusi Mercedes Benz sairasauto maksoi 141.385 markkaa, vaihdossa saatiin vanhasta 10.000 markkaa. Vanhalla autolla oli jo ajettu yli 300.000 kilometriä ja bensakäyttöisenä se ”haukkasi” myös reilusti polttoainetta, yleensä yli 20 litraa ”satasella” ja jos kovempaa mentiin niin kulutus kipusi lähelle 30 litraa. Uusi auto on dieselkäyttöinen.Viiala