Lentopallon Mestaruusliigan runkosarja alkaa kallistua loppusuoralle. Keskiviikon ainoa ottelu Hurrikaani Loimaan ja Akaa-Volleyn välillä osoitti ensin mainitun lähestyvän huippukuntoaan.

– Olihan sitä kiva katsella. Joukkue teki tänään tosi vähän suoria virheitä. Kun lisäksi torjunta-puolustuspelaaminen on jämäkkää, ei siinä valmentajan tarvitse paljon komentaa, kiitteli Hurrikaanivalmentaja Jussi Heino omiaan voittoisan ottelun jälkeen.

Täydet sarjapisteet jäivät Loimaalle numeroilla 3–0 (25–19, 25–21, 25–19).

– Eipä tuossa ole paljon selittämistä. Hurrikaanilla oli kova motivaatio voittaa tänään. Emme kerta kaikkiaan löytäneet rakoja sieltä torjunnan ja kenttäpuolustuksen seasta, tunnusti Akaan valmentaja Oliver Lüütsepp.

Akaan hyökkäyspeli sakkasi

Suurin ero Akaa-Volleyn ja Hurrikaanin välillä Loimaan illassa oli hyökkäyspelissä. Vaikka akaalaisten vastaanotto oli hieman tavanomaista epätarkempaa, se oli kuitenkin täysin kilpailukykyinen isäntiin verrattuna. Siitä huolimatta joukkueen hyökkäysten onnistumisprosentti jäi 17 prosenttia heikommaksi.

Ensimmäisessä erässä Urpo Sivula onnistui kuusi kertaa kymmenestä passista, mutta toiseen erässä Heinon valmennettavat saivat akaalaishakkurin vaimennettua lähes tyystin. Sivula saalisti vain kolme pistettä viidestätoista hyökkäyspaikasta. Kolmas erä ei tuonut juurikaan parempaa tulosta, joten Sivulan loppusaldoksi kirjattiin 12/+4.

Akaa-Volleyn yleispelaajat eivät kyenneet auttamaan joukkuettaan yhtään sen tehokkaammin. Eetu Pennanen pelasi koko ottelun ja teki tehot 6/+4. Muut laiturit nähtiin välillä myös vaihtopenkillä. Joni Mikkosen tilasto näyttää lukemia 4/-1, Teemu Kuuselan 3/0 ja Enderwin Herreran 1/0. Nico Nurmesniemi kävi kentällä ottelun lopussa mutta ei ehtinyt hyökkäysasemiin kertaakaan.

Akaa-Volleyn parhaaksi valittiin sopivasti kevään ratkaisupeleihin kuntoutuva Aleksi Kaatrasalo. Keskipelaaja oli Akaan tehokkain pistenikkari komeilla lukemilla 10/+9. Tässä ottelussa muut keskipelaajat Mart Naaber ja Panu Pitkänen olivat normaalia vaisumpia.

Pitkät taistelupallot Hurrikaanille

Oliver Lüütseppin mainitsema Hurrikaanin motivaatio Akaa-Volleyn kaatamiseen tuli selkeästi näkyviin ottelun useissa yleisöä viihdyttäneissä taistelupalloissa. Loimaalaisten parhaana palkittiin libero Peter Vuorinen, joka kunnostautui nimenomaan puolustajana.

– Jäi sellainen fiilis, että pitkät pallot päätyivät järjestään Hurrikaanille. Palloa haettiin välillä melkein katsomosta saakka, ihmetteli Kaatrasalo lehdistötilaisuudessa.

Itse asiassa Akaa-Volley voitti kolme noista ehkä kymmenestä tiukasta taistelusta. Yleisö eli hienosti mukana Vuorisen oltua kerta toisensa jälkeen juuri oikeassa paikassa akaalaisten harmiksi.

– Kyllä tosiasia on, että meidän on onnistuttava lähes täydellisesti, jos haluamme haastaa liigan kolme kärkijoukkuetta. Toisaalta virallinen tavoitehan meillä on ollut pudotuspeleihin selviytyminen. Puolivälierä on jo meille kova haaste, tulee sitten vastaan mikä porukka hyvänsä, arvioi Lüütsepp.

Akaa-Volleyn härkäviikot jatkuvat työteliäinä. Ensi lauantaina joukkue kohtaa toistamiseen viime kauden Suomen mestarin VaLePan. Sen jälkeen runkosarjaa on jäljellä viisi viikkoa ja jokaiselle mahtuu kaksi peliä.