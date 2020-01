Rasin ja Pappilan kouluilla Akaassa vieraili tammikuun puolivälissä koululaisia Kiinasta. Heidän kanssaan tutustuttiin yhdessä muun muassa eri kulttuureihin.

Kaupungin perjantaina iltapäivällä julkaisema tartuntatautilääkärin tiedote kertoo, että tämän hetkisten tietojen perusteella Wuhanin koronavirus-tartuntaa on syytä epäillä ainoastaan silloin, jos sairastunut on edeltävän 14 vuorokauden aikana itse käynyt Hubein maakunnassa, jossa Wuhanin kaupunki on, tai hänellä on läheinen kontakti laboratoriovarmennettuun Wuhanin koronavirustartuntatapaukseen.

– Kiinalaisryhmien vierailu kouluilla ei ole aiheuttanut riskiä Wuhanin koronavirus-tartunnalle, tartuntatautilääkäri kertoo.

Tiedotteen mukaan tavanomaisia hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia on vuoden aikaan sopien paljon liikkeellä, ja myös influenssa tapauksia on todettu. Influenssa on influenssavirusten aiheuttama äkillinen ylempien hengitysteiden tulehdus, ja influenssaepidemioita esiintyy joka talvi.

Influenssan tyypilliset oireet ovat äkillisesti noussut kuume, lihas-/päänsärky ja yskä. Hengitystieinfektiot, kuten influenssa ja RS-virus, tarttuvat yskiessä ja aivastaessa sekä hengitystie-eritteillä tahrautuneiden käsien välityksellä.

Hyvällä käsihygienialla ja yskimishygienialla estetään infektioita. Kädet pestään saippualla ja vedellä kouluun tultaessa, ennen ruokailua, vessassa käynnin jälkeen, nenän niistämisen jälkeen ja kotiin tultaessa.

Lyhyet ja puhtaat kynnet helpottavat käsien puhtaana pysymistä.