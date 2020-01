Tiistaina 29. tammikuuta

Amerikan vieras jo pitäjässä!

Tämän talvinen Amerikan vieras on ikävä pöpö. Teksasilainen tulee ja lannistaa ihmisen sänkyyn, lyö kuumeen ja säryn päähän, vie voimat vallan tyystin. Jos hyvin menee, niin 4–5 päivän päästä weöö -well, noustaan entisiin askareisiin. Jos huonosti menee, niin ruvetaan potemaan jälkitauteja, esimerkiksi poskiontelotulehdusta.

Toijalassakin teksasilainen on jo liikunut, mutta epidemialuontoisesti ei tautia vielä ole podettu.

Viimeisten viikkojen aikana Toijalassa on ollut paljon myös tavallista flunssaa. Sikotautia on sairastettu melkoisesti, myös aikuiset ja rokkotauteja, etenkin vesirokkoa on ollut liikkeellä.

Urjalan 6 miljoonan virastotalo harjassa

Kiinteistö Oy Urjalan Virasto- ja liikekeskuksen harjannostajaisia vietettiin torstaina. Keskus käsittää kaksi erillistä rakennusta, joihin tulee tilat kansaneläkelaitokselle, matkahuollolle, postille, taksille, grillille ja kahviolle, nimismiehelle ja poliisille, Urjalan Säästöpankille, verotoimistolle ja yhdelle liikkeelle. Rakennuskohteen kokonaiskustannukset ovat noin 6 160 000 markkaa.

Työttömyysasteet laskeneet rajusti

Työttömyysasteet ovat suorastaan romahtaneet nyt tammikuussa verrattuna viimen vuoden tammikuuhun. Toijalan työvoimatoimiston koko alueen työttömyysaste oli nyt vain 5,75, kun se vuosi sitten oli vielä niinkin korkea kuin 9,32.

Toijalan työvoimatoimiston alueella on nyt tammikuun puolessa välissä yhteens 601 työtöntä, joista lomautettuja oli 46.

Toijalan kaupungissa oli työttömiä nyt 235, heistä oli lomautettuja 15. Toijalan työttömyysaste oli vuosi sitten 9,06, ja nyt vain 6,61.

Viialassa työttömiä oli nyt 170, josta lomautettuja oli 11. Viialan työttömyysaste oli nyt 6,82. Työttömyysaste oli Viialassa viime vuonna korkein juuri tammikuussa, jolloin se oli peräti 13,16.

Myös Kylmäkoskella työttömyys on vähentynyt huomattavasti viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Tuolloin työttömyysaste oli 9,26 ja nyt vain 4,79. Työttömiä oli Kylmäkoskella nyt yhteensä 58, heistä oli lomautettuna 9.