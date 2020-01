Viiala-Lehden uutisia 1980: Kari Koskivainio

Torstaina 24. tammikuuta

Raittiin ja esimerkillisen urheilijan palkinto Peli-Veikkojen Kari Koskivainiolle

Peli-Veikkojen vuosikokous pidettiin sunnuntaina Kino-Jumussa. Kokouksen alkuun oli järjestetty pieni juhlatilaisuus, jonka yhteydessä kunnan raittiuslautakunnan puheenjohtaja Inkeri Urhonen ja sihteeri Virpi Halme luovuttivat v. 1979:n raittiin ja esimerkillisen urheilijan palkinnon Peli-Veikkojen Kari Koskivainiolle, joka jo syksyllä oli valittu seurassa vuoden parhaaksi jalkapalloilijaksi. Palkinnon luovutuksen jälkeen juotiin yhdessä Peli-Veikkojen naisjaoston tarjoamat maukkaat kahvit.

Jouni valmistui liikenneopettajaksi

Ensimmäiset kahden erillisen oppilaitoksen yhdessä kouluttamat liikenneopettajat valmistuivat 11.1.-80. Valmistuneiden 14 opettajan joukossa on myös viialalainen Jouni Järvinen.

Pääsyvaatimuksena liikenneopettajan kurssille on mm. peruskoulun tai kansa- ja kansalaiskoulun lisäksi vähintään kaksi vuotta kestänyt säännöllinen koulumuotoinen opiskelu jossakin yleisessä oppilaitoksessa. Mikäli opiskelu ei ole suoraan alalle kouluttavaa, edellytetään lisäksi riittävä alan tuntemus. Alaikäraja on 21 vuotta ja hakijalla tulee olla voimassaoleva vähintään ABC-luokan ajokortti sekä katsastusmiehen selvitys siitä, että hän on vähintään kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana ennen kurssin alkua säännöllisesti ajanut autoa.

”Artsille” jääratavoitto

Urjalassa pidettiin sunnuntaina 13 Urjalan Jäärata-ajot, jotka olivat saaneet varsin runsaan osanottajajoukon. Valkeakosken-Toijalan Urheiluautoilijoista oli mukana autoja ja ajajia. Heistä menestyi erinomaisesti Viialan Arto Lähteenmäki voittamalla yleisen ryhmän 1 alle 1600 ksm luokan ajamalla 40.50,5 ja kaksi sekunnin sadasosaa jäi hänestä jälkeen Tampereen Urheiluautoilijoiden Jussi Korpisaari 4.50,7. Saman seuran toisen voiton toi Tuomo Saarela ryhmän 1 yli 1150 ksm. luokassa.