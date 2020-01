Akaan Seutu kerää parasta aikaa valokuvia Viialan kirkosta ja kirkossa järjestetyistä tapahtumista. Kuvista kootaan näyttely, jonka Viiala-Seura pystyttää kirjastoon. Näyttely on kirjastossa 16.-20. maaliskuuta, minkä jälkeen se siirretään Viialan seurakuntasaliin. Viialan kirkon 70-vuotisjuhlajumalanpalvelus on sunnuntaina 22. maaliskuuta.

Mitä kuvia haetaan? Kaikenlaisia kuvia, joko kirkkorakennuksesta tai kirkon tapahtumista. Lehteen voi lähettää kuivia rippikouluista, häistä ja hautajaisista. Viialan kirkko on taajaman keskeisimpiä paikkoja, joten albumeissa ja piirongin laatikoissa on varmasti monenlaisia kuvia erilaisista tapahtumista. Ilmakuviakin odotellaan

Löytyykö lisää kuvia kirkon rakentamisesta? Ohessa olevan valokuvan toi toimitukselle Jaakko Hakala, jonka äiti Olga Hakala (os. Järvinen) oli kirkkoa rakentamassa. Kuva on otettu 30.9.1949.

– Äiti oli riski ihminen ja usein muurarien repsikkana työmailla Tamperetta myöten. Hänen viimeinen työpaikkansa oli Toijalan rautatieaseman työmaa, muistelee poika Jaakko Hakala.

Viialan kirkon urakoi Niilo Ahti Oy Tampereelta. Vuonna 1950 valmistuneen kirkon on suunnitellut arkkitehti Jaakko Tähtinen. Kirkko on rakennettu lähes täysin lahjoitusvaroin. Merkittävimmät lahjoittajat olivat Viiala Oy ja Viialan Nahkatehdas. Siksi seurakuntasalissa ovat kauppaneuvos Arvi Kilpisen muotokuvat ja vuorineuvos Emil Aaltosen muotokuvat.

Vuonna 1982 valmistui kirkon yhteyteen uusi seurakuntasali, jonka alakerrassa oli kirkkoherranvirasto ja työntekijöiden työtiloja sekä pienimuotoisia kokoontumisia varten Roosan kammari. Uusi seurakuntasali on arkkitehti Seppo Rihlaman käsialaa ja tilaajan toiveissa oli, että uudisrakennus ei kovin paljon vanhasta erottuisi.

Valokuvat voi lähettää osoitteeseen: Akaan Seutu, toimitus, PL 60, 37801 Akaa. Kuvat palautetaan taltioinnin jälkeen. Sähköpostitse kuivia voi lähettää osoitteeseen: juha.kosonen@akaanseutu.fi Kuvia voi myös tuoda toimitukseen Toijalaan taltioitavaksi. Kaikissa kuvissa on oltava pieni selonteko, mistä tapahtumasta kuva on ja kuka sen on mahdollisesti ottanut.