Toijalan Seudun uutisia vuodelta 1980

Tiistaina 15. tammikuuta

Turvasäleiköt sillalle

Äidit voivat tästä lähtien ylitellä turvallisin mielin rautatien ylikulkusiltaa Toijalassa, ei ainakaan ole pelkoa, että pikkuiset liukkaalla kelillä luiskahtaisivat kaiteiden välistä raiteille. Turvallisuutta lisääviä säleikköjä on hitsailtu viime viikon aikana paikoilleen ja viimeisiä metrejä kiinnitettiin eilen.

Kaupungininsinööri Pentti Suonio kertoo, että ylikulkusillan kaiteisiin on toivottu jonkinlaisia turvakaiteita jo pitkään. Nyt ne vihdoin saatiin viime vuoden talousarvioon, töiden toteutus vain siirtyi loppuvuoden ruuhkien takia tämän vuoden puolelle.

Kaiteet päätettiin varustaa kunnollisilla turvalaitteilla eli asentaa niihin järeämmät, kestävämmät säleiköt vaihtoehtona olleen verkon sijasta. Töiden kustannusarvio oli 29 000 markkaa.

Lentiläntien silta uusittava kiireellisesti

Toijalan kaupunki esittää TVL:lle Lentiläntien sillan uusimista ja tien parantamista kiireellisesti. TVL:n hoidossa on nykyisin Lentilän paikallistiestä osuus maantieltä 303 Siltamäentien liittymään saakka.

TVL:n hoidossa olevalla siltaosuudella on Lontilanjoen ylittävä puusilta, jossa on painorajoitus. Silta on vielä tyydyttävässä kunnossa, mutta kovalla rasituksella. Lentiläntietä käyttävät raskaat ajoneuvot ja jatkossa yhä enemmän, koska mm. PLL:n päävaraston rakentaminen tapahtuu lähivuosina.

Toijalan kaupunki toteaa, että mikäli TVL uusisi sillan ja parantaisi kunnossapitämänsä osuuden Lentiläntiestä, voitaisiin tie lakkauttaa paikallistienä.

Valpas–Kunto 3–0

Uusi päivä voi kaiken muuttaa. Tämän sai kokea ainakin Valppaan lentopalloilijat Loppiaisena pelatussa ottelussa Koijärven Kuntoa vastaan. Valpas voitti ottelun suoraan 3–0 (15–8, 15–8, 15–5), ja samalla se ilmeisesti lopullisesti romutti kuntolaisten nousuhaaveet.

Päivä oli todellakin Valppaa. Pojilta onnistui lähes kaikki ja onneakin oli matkassa roppakaupalla. Kuntolaiset puolestaan pelasivat kauden surkeimman pelinsä. Kunto ilmeisesti oletti, että Valpas olisi heille vain ”suupala”.