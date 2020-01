torstaina 10. tammikuuta

Lumipyry ei ole talkkarin sää

Lumipyry ei ole talkkarille kaikkein mieluisin ilma. Siitä lienevät kaikki talonmiehet yksimielisiä, niin myös Antti Niemelä, joka huolehtii keskustassa talonmiehen töistä ja myös lumenluonnista Nahkakullmassa ja Nahkalinnassa.

Kyllä joskus oikein harmittaa, kun lunta pyryttää taivaan täydeltä, sanoo Antti Niemelä ja muistuttaa mieliin vanhan sanonnan, että talkkari maksaa talvisaikaan vuokriaan.

Yleensä aamulla teen lumityöt suurin piirtein, aukaisemalla väylät, jotta ihmiset pääsevät kulkemaan. Sitten töistä palattuani korjailen lumityöt.

Kerralla Niemelä kertoo lumitöihin hupenevan pari kolme tuntia aikaa, riippuen tietysti paljon lumimäärästä.

Kyllä säätiedotuksia on seurattava tarkkaan ja aamulla ensimmäiseksi kurkattava ikkunasta ulos ja katsottava mikä on keli, täytyykö lähteä vai ei. Lumitöiden aikaan on yleensä noustava noin klo 5 aikaan.

Talonmiehelle kuuluu myös pihan lisäksi katuosuuden aukipitäminen jalkakäytävällä.

Kaikkein ilkeintä on, kun on aamulla jalkakäytävän aukiaurannut, niin illalla töistä palatessa on ison tien aura lykännyt jalkakäytävän jälleen täyteen lunta.

Kyllä tässä hommassa raitista ilmaa saa, jota ei varmaan muuten tulisi näin paljon haukattua, kertoo Niemelä lumenluonnin valopuolista.

Musiikkileikkikoulu alkoi

Ilahduttavan runsaan vastaanoton sai tiistaina Viialassa käynnistynyt musiikkileikkikoulu. Osanottajia oli melkeinpä liikaa yhden opettajan vedettäväksi eikä enempää oppilaita voida enää ottaa. Musiikkileikkikoulun vetäjä Mirja Kopra Lempäälästä myönsi kiirettä pitävän ja melkeinpä hien kirpoavan otsalle ensimmäisen päivän kiihkeässä leikittelyssä.