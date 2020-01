Vuoden 2020 alusta alkaen Akaan Seudun varhaisjakelusta vastaa Posti. Muutos on seurausta Alma Manun ja Postin liiketoimintakaupasta, jossa Alma Manun jakeluliiketoiminta siirtyi Postille.

Varhaisjakelun aikataulut eivät muutu, eli Akaan Seutu saapuu tilaajille tulevaisuudessakin ilmestymispäivänä kello 6.30 mennessä. Myös varhaisjakelualueet säilyvät samoina, ja varhaisjakelu keskittyy jatkossakin Akaan taajama-alueille.

Jos lehti jää jakeluvirheen takia joskus saapumatta, varhaisjakelussa oleva tilaaja voi soittaa Postin varhaisjakelupäivystykseen numeroon 020 451 5523. Varhaisjakelupuhelin palvelee arkisin kello 6–16 ja viikonloppuisin kello 6–12.

Tilaaja voi Postille soittamalla pyytää puuttuneen lehden jälkitoimitusta, ja siinä tapauksessa lehti toimitetaan seuraavaksi aamuksi. Myös Akaan Seudun tilaajapalvelu (010 5844 170) palvelee tilaajia jakelupalauteasioissa arkisin kello 9–12.30 ja 13–15.

Varhaisjakeluun liittyvät muutokset eivät vaikuta Akaan Seudun jakeluun Postin päiväjakelualueilla. Päiväjakelun lähijakelualueella (postinumerot 26000–39999) Akaan Seutu jaetaan ilmestymispäivänä päiväpostin mukana. Päiväjakelun etäjakelualueella (kaikki muut postinumerot paitsi 26000–39999) Akaan Seutu jaetaan ilmestymispäivää seuraavina 1–2 päivänä eli yleensä torstaina tai perjantaina.

Helpoin tapa selvittää, onko oma lehti varhaisjakelussa vai päiväjakelussa, on katsoa paperilehden kantta. Jos kannen oikeaan yläkulmaan on painettu tilaajan nimi ja osoite, lehti on päiväjakelussa. Jos tilaajan nimeä ja osoitetta ei ole painettu lehden kanteen, lehti on varhaisjakelussa.