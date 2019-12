Toijalan Sanomat lauantaina 20. joulukuuta 1919

Joulumietteitä

Joulua sanotaan rauhan juhlaksi. Kuitenkin on monta kristikunnan joulujuhlaa jo wietetty, ja kuitenkin tunnemme, – erityisen woimakkaasti wielä tälläkin hetkellä – että maan päältä puutuu rauha. Mutta syy tähän on etsittäwä meidän itsekyydestämme. Joulun suloinen sanoma kyllä ilmoittaa meille, että todellisesti tie on awattu wapauteen, mutta itsekyytemme estää meitä monia käyttämästä tätä tietä. Mikäli wapaudumme itserakkaudesta, sikäli awautuu meille tie suureen sisäiseen onneen. Löytäköön nyt pian tulewa joulujuhla meidät sellaisina, jotka kaipaawat puhdistusta ja wapahdusta.

Joulujuhla puhee meille ikuisesta rakkaudesta ja kehoittaa meitä miettimään, miten me osoittaisimme rakkauttamme lähimäistämme, mutta warsinkin hätää ja puutetta kärsiwää lähimmäistämme kohtaan. Muistakaa köyhän joulua! Emme woi olla toistamatta tätä usein kuultua kehoitusta. Yksityisellä hywäntekewäisyydellä ei tosin aineellisessa suhteessa woi olla suurta merkitystä, mutta se woi kyllä kaswattaa auttajaa ja autettawaa paremmin ymmärtämään toisiansa, se on omiaan pienentämään sitä juopaa, mitä wielä eri yhteiskuntapiirien wälillä on olemassa. Muistakaa sentähden kärsiwää ja awun tarpeessa olewaa, aina, mutta warsinkin, pian tulewana suurena rauhan juhlana.

Toiwomme, että tämä joulu puhuisi woimakkaasti, ei ainoastaan yksistyisille, waan myös koko yhteiskunnalle, yhteiskunnan parannusta harrastawille ihmisille, jotta he entistä tehokkaammin ryhtyisiwät etsimään keinoja rauhan ja hywinwoinnin saamiseksi tähän nykyiseen yhteiskuntaan. Yhtykööt kaikki tämänkin kunnan johtawat ainekset miettimään, mitä olisi tehtäwä, jotta maahan saataisiin rauha ja ihmisille hywä tahto. Silloin emme olisi jouluamme turhaan wiettäneet.

Toijalan Sanomat toiwottawat kaikille lukijoilleeen rauhallista, onnellista joulujuhlaa.

Ilmoitus

Kun pakollinen tulojen ilmoittamiswelwollisuus kunnalliswerotusta warten astuu woimaan wuoden 1920 alusta, ilmoitetaan täten, että kaikkien Akaan kunnassa asuwien werowelwollisten, joiden tulot wuonna 1919 on noussut rahasta tai luonnosta, rahaksi arwioituna,, wähintäin 400:- markkaa tai enemmän, tulee täyttää puheenalainen tuloilmoituskaawake ensi tammikuussa tapahtuwaa kunnallisweroitusta warten sekä jättää se 10 päiwään tammikuuta 1920 mennessä kunnallistoimistoon Toijalan kylässä.

Tuloilmoituskaawakkeita on saatawissa seuraawista paikoista: Toijalasta: Kunnallistoimistosta. Viialasta: Waihdem. N. Alaselta. Sotkialla: Sahan konttorista. Kurisjärwellä: Tal. O. Tiuralta. Riisikkalasta: Tal. A. Tanskalta. Haanojalla: Työnj. O. Poutaselta.

Kunnallistoimista annetaan kaawakkeita haluawille joka arkipäivä kello 10 – 12 päiwällä, paitsi joulukuun 27 pnä ja samalla ajalla otetaan wastaan täytettyjä kaawakkeita. Akaassa jouluk. 18 pnä 1919.