Akaan yrittäjäyhdistyksiltä vetoomus valtuustolle – Kriisikunta-leima vaikuttaa kielteisesti yrityksien arkeen

Arvoisat Akaan valtuuston jäsenet

Olemme viime päivinä seuranneet erittäin huolestuneina kaupunginjohtaja Antti Peltolan talousarvioesityksen käsittelyä kaupunginhallituksessa ja muun muassa sosiaalisessa mediassa. Kaupunginjohtaja esittää, että Akaan taseeseen kertynyt vuoden lopussa yli 10 miljoonaan euroon kohoava alijäämä katetaan järjestelyin, joilla estetään kaupungin ajautuminen kriisikunnaksi vuoden 2020 lopussa.

Mielestämme Akaan ajautuminen omasta tahdostaan kriisikunnaksi on vastuutonta tilanteessa, jossa yrittäjienkin suurta arvostusta nauttiva kaupunginjohtaja yrittää toimia toisin. Akaan imago ei ole vahva, eikä se kestä kriisikunta-leimaa. Kriisikuntana olemme toisten armoilla meidän yrittäjien mielestä tahtomattamme.

Akaan taloudellinen tila on vaikea ja sitä on yritetty kohentaa lukuisin taloutta tasapainottavin toimin. Tämä tie on kuljettu loppuun. Kriisikunnaksi ajautuminen vain jatkaa tätä linjaa luoden epävarmuutta kaupungin toiminnasta kaupunkilaisiin, kaupungin tärkeisiin sidosryhmiin ja kaupunkia vaikkapa asuinpaikakseen miettiviin kansalaisiin. Olemme varmoja myös siitä, että kriisikunta-leima vaikuttaa kielteisesti täällä toimivien yrityksien arkeen ja tulevaisuuteen.

Vetoamme vahvasti Akaan valtuustoon, jotta se asettuisi yksimielisesti Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltolan toiminnan tueksi ja hyväksyisi kaupungin talouden tasapainottamiseksi hänen alkuperäisen ehdotuksensa vuoden 2020 talousarvioksi.

Akaassa 16. joulukuuta 2019

Kylmäkosken Yrittäjien hallitus

Vesa Peltola

puheenjohtaja

Toijalan Yrittäjien hallitus

Jouni Parikka

puheenjohtaja

Viialan Yrittäjien hallitus

Marko Peltola

puheenjohtaja