Jouluisella Tarttistorilla Tarttilan koululla myydään sunnuntaina erilaisia pullia, pikkuleipiä ja kakkuja sekä myös joululeipiä. Luomujauhojakin sekä ryynejä, kuten myös kananmunia ja vuohenjuustoa.

Myös käsitöiden valikoima on monipuolinen. Materiaaleina on käytetty metallia, puuta, lasia, erilaisia tekstiiliraaka-aineita. Raaka-aineista on valmistettu kodin käyttöesineitä, kodintekstiilejä, lapasia, villasukkia, pussukoita, leluja, hopeakoruja ja muuta.