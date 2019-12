Valkeakosken Tietotien lukio tarjoaa opiskelijoilleen seutukunnalla ainutlaatuisen mahdollisuuden hyödyntää naapurissa sijaitsevan Hämeen ammattikorkeakoulun opetusta: lukion kansainvälisen linjan opiskelijoiden lukujärjestykseen on räätälöity International Business -opintoja Hämeen ammattikorkeakoulussa.

– Kun opiskelija suorittaa lukioaikana 30 opintopistettä International Business -opintoja, hän saa ilman pääsykoetta opiskelupaikan Hämeen ammattikorkeakoulun International Business -tutkintoon, lukion rehtori Jaana Leppä kertoo.

Omalta osaltaan korkeakoulumaailmaan opiskelijoita valmentaa myös se, että lukion kansainvälisellä linjalla opetus tapahtuu osaksi englannin kielellä. Myös muut kuin kansainvälisen linjan opiskelijat voivat osallistua englanninkielisille tunneille, mikäli ne sopivat heidän lukujärjestyksiinsä.

– Lisäksi kansainvälisen linjan opiskelijat lähtevät osittain koulun kustannuksella ensi vuonna opintomatkalle joko Brysseliin tai Strasbourgiin, Leppä toteaa.

Kansainvälisyyden lisäksi Tietotien lukion toinen painopiste on opiskelijoiden hyvinvointi. Eräs koulun valttikortteja on hyvä sisäilma.

– Meillä eivät ole henkilökunta tai oppilaat oireilleet, vaikka heillä olisi taustallaan hankala historia tämän asian suhteen, Leppä sanoo.

Oppilaiden hyvinvoinnista pitävät huolta myös lukiossa työskentelevät opiskelijahuollon psykologi ja kuraattori. Lisäksi koulussa on mahdollisuus saada erityisopetusta. Jaana Lepän mukaan opiskelijat nähdään yksilöinä, ja jokaista kannustetaan etsimään omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. Kannustaminen ja opiskelijan positiivisten puolien etsiminen ja vahvistaminen ovat Tietotien lukion vakiintuneita toimintatapoja.

– Koululaitoksen perinteinen tyyli on virheiden etsimistä ja punakynää, mutta me emme halua keskittyä negatiiviseen vaan vahvistaa positiivisia asioita. Meillä opiskelu on tiivistä ja tavoitteellista, mutta samaan aikaan miellyttävää, Leppä kertoo.

Positiivisuuden korostamisen kautta Tietotien lukioon on syntynyt rento ja aktiivinen henki, joka näkyy muun muassa siinä, että oppilaskunnan hallituksen paikat ovat opiskelijoiden keskuudessa haluttuja. Hallituksen toiminta näkyy koulussa esimerkiksi perjataibingona ja muina tapahtumina.

– Hallituksella on myös vaikutusvaltaa lukion toimintaan. Jos tulee ilmi sellaisia asioita, joita opiskelijat haluavat korjata, meillä on rehtorin ja hallituksen tapaamisia viisi kertaa vuodessa, joissa näistä asioista keskustellaan, Leppä sanoo.

Myös tilastojen perusteella Tietotien lukiolla menee hyvin. Vuodelta 2017 peräisin olevien tuoreimpien Tilastokeskuksen tilastojen mukaan noin 70 prosenttia Tietotien lukiosta valmistuneista jatkaa opintojaan korkea-asteella. Heti valmistumisvuotenaan korkea-asteen opinnot aloittaa yli 30 prosenttia lukion ylioppilaista. Se on yli kymmenen prosenttia enemmän kuin Pirkanmaan ja koko maan keskiarvo.

Tietotien lukiossa toimii myös aikuislukio, jossa voi suorittaa koko lukion tai valita yksittäisiä kursseja. Opiskella voi perinteisesti iltalukiossa tai joustavasti verkkolukiossa. Aikuislukiossa on myös mahdollista seurata oppitunteja reaaliaikaisesti tai itselle sopivana ajankohtana netin kautta.

Tietotien lukio

Osoite: Tietotie 3, 37630 Valkeakoski

Facebook: facebook.com/ValkeakoskenTietotienLukio

Instagram: @tietotienlukio

Opinto-ohjaaja Jenni Singh: jenni.singh@edu.valkeakoski.fi

Apulaisrehtori Tomi Pakalén: tomi.pakalen@edu.valkeakoski.fi

Uusien opiskelijoiden tutustumispäivä 10.12. kello 12.15

Huoltajien tutustumispäivä 10.12. kello 18